Fue el pasado 19 de septiembre, aproximadamente a las 2:13 pm (tiempo local) que el volcán Cumbre Vieja, ubicado muy cerca de la localidad El Paraíso en la isla española de La Palma, comenzó a hacer erupción.

Fue el 28 de septiembre aproximadamente a las 11 de la noche cuando el río de lava del volcán finalmente llegó al mar en la costa del municipio de Tazacorta. El contacto de la lava con el agua provocó una serie de emisiones de gases muy peligrosos que poco a poco se han desplazado por las corrientes de aire, pero además el propio volcán emite gases.

El satélite Copernicus Centinela de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha estado pendiente de los cambios en la atmósfera que se producen por las exhalaciones del volcán y resulta que la columna de dióxido de azufre (SO2) continúa avanzando por el océano Atlántico rumbo al Caribe.

Total column SO2 from #CumbreViejaVolcano #LaPalma continues to cross the Atlantic to the Caribbean for next few days in @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF 8 Oct 00 UTC forecast visualized by @Windycom https://t.co/z8fpdYvHWU (plume altitude initialized ~5km) pic.twitter.com/siiEavdZp9

— Mark Parrington (@m_parrington) October 8, 2021