Ataque "terrorista" en la casa de un rabino en Nueva York deja cinco heridos

El último fin de semana del año no pudo librarse de la violencia en Estados Unidos. La noche de ayer, durante la celebración de Janucá, un hombre ingresó a la casa de un rabino judío y atacó con un cuchillo a los presentes. Se reporta un saldo de cinco heridos y por fortuna ninguna persona fallecida.

At 9:50 this eve, a call came in about a mass stabbing at 47 Forshay Road in Monsey (Rockland County; 30 miles North of NYC). It’s the house of a Hasidic Rabbi. 5 patients with stab wounds, all Hasidic, were transported to local hospitals. — OJPAC Hudson Valley Region (@OJPACHV) December 29, 2019

El ataque tuvo lugar a las 21:50 (hora local) al norte de Nueva York, en Monsey, condado de Rockland. De acuerdo con información que el Consejo de Asuntos Públicos Judíos Ortodoxos para la Región del Valle de Hudson (OJPAC) dio a conocer en su cuenta oficial de twitter, todos los heridos fueron trasladados al hospital. Sin embargo, Yossi Gestetner, fundador de dicho consejo, dijo a CNN que dos de ellos se encuentran en estado grave.

2 of the victims of the attack were taken into hospital as critical. The perp’s face was partially covered with a scarf but skin showed him to be an African American. — OJPAC Hudson Valley Region (@OJPACHV) December 29, 2019

Un testigo de los hechos, Aron Kohn, dijo al mismo medio que en la casa del rabino se encontraban al menos 100 personas cuando ocurrió el ataque. También describió el arma del atacante comparándola con el tamaño de “un palo de escoba”, lo que hace pensar que en realidad pudo tratarse de un machete.

Respecto a lo sucedido, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, calificó el incidente como un “acto de terrorismo”. En conferencia de prensa, Cuomo expresó que “Esto es un acto de terrorismo. Pienso que son terroristas domésticos. Están intentando infligir temor. Están motivados por el odio. Están haciendo ataques masivos. Hay terroristas en nuestro país perpetrando terrorismo contra otros estadounidenses, y así es como debemos tratarlo”.

El sospechoso del ataque ya fue detenido

Thomas Grafton, nombre del sospechoso del ataque, fue detenido sin contratiempos por la policía cuando conducía un vehículo a través del puente George Washington, con dirección a la ciudad de Nueva York. La policía identificó su matrícula y fue por ello que procedieron con la detención.

UPDATE: Rockland County detectives and Ramapo PD sent a team to pick up the suspect that has been arrested by the NYPD. — OJPAC Hudson Valley Region (@OJPACHV) December 29, 2019

Los agentes habrían encontrado una pequeña prueba al detener al sospechoso, pues según indicaron al medio antes citado, Grafton tenía manchas de sangre sobre él al momento de la detención. La OJPAC mostró un video a través de twitter e informó que luego del ataque, el rabino y su congregación continuaron con la celebración en la sinagoga que se encuentra junto a la casa donde ocurrieron los hechos.