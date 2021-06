Fuegos artificiales y levantamiento de restricciones: Las fotos de la celebración en Nueva York

Para Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York, se trató de una resurrección justo el día en que la vacunación logró cubrir el 70% de la población ?al menos con una sola dosis? y, por lo tanto, las autoridades no dudaron en levantar algunas restricciones y celebrar a lo grande esta nueva etapa, después de que hace un año esta zona de Estados Unidos era considerada el epicentro de la pandemia de COVID-19.

¿Se acuerdan? Al igual que en la mayoría de los grandes estados y ciudades en el mundo, Nueva York la pasó mal y vivió un proceso complejo que implicó la saturación de hospitales ante el aumento de los contagios de COVID-19.

A look at the fireworks display in New York Harbor tonight, celebrating 70% of adults in the state getting at least one dose of the COVID-19 vaccine.

Most pandemic restrictions have been lifted with New York hitting the threshold. #OneNewYork https://t.co/5WH3KusIsS pic.twitter.com/Ypnnubh5zE

? Spectrum News NY1 (@NY1) June 16, 2021