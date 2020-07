Sanciones, cierre del metro y más: Acá las medidas para la (segunda) reapertura del Centro Histórico

Pues con la novedad de que el Gobierno de la Ciudad de México lo va a volver a intentar. Este lunes 6 de julio el Centro Histórico vivirá una nueva reapertura tras la pandemia de coronavirus, pero como la primera vez no salió tan bien, lo van a intentar con nuevas medidas un poquito más estrictas.

Y es que el Centro Histórico ya vivió una reapertura esta semana (el pasado martes 30 de junio, para ser más precisos), y todo parecía miel sobre ojuelas cuando se anunció esto. Pero como por ahí algunos no acataron cabalmente las recomendaciones y medidas para que el riesgo de coronavirus no se elevara nuevamente, pues que no los vuelven a cerrar.

Es por lo anterior que este domingo, previo a la segunda reapertura del Centro Histórico, la CDMX anunció nuevas medidas para ver si ahora sí funciona el asunto. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la capital, encabezó una conferencia de prensa para dar a conocer estas nuevas medidas y acá te las resumimos.

Fueron en total cinco las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de la CDMX, pero vamos a desmenuzarlas una por una para que no quede ninguna duda.

✅ El #CentroHistórico reabrirá este lunes 6 de julio con nuevas medidas para evitar aglomeraciones y reducir la posibilidad de contagios por #COVID19. Conócelas 👇🏼#ProtégeteYProtegeALosDemás | 1/2 pic.twitter.com/DMGqCI6Alt — Gobierno CDMX (@GobCDMX) July 5, 2020

Más calles peatonales

En primer lugar se anunció el incremento de calles exclusivas para peatones, con el objetivo de que mantener la sana distancia sea más sencillo. Ahora pasarán a ser exclusivamente peatonales todas las calles de la zona con excepción de: Bolívar, Isabel la Católica, República de El Salvador, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Donceles, República de Uruguay, Manuel de la Peña y Peña, Belisario Domínguez y Venustiano Carranza.

Cierre indefinido de estaciones del metro

¿Recuerdas que el Metro cerró las estaciones Zócalo y Allende para este fin de semana, verdad? Pues adivinaste, dicho cierre no concluirá este lunes como se tenía previsto. El Gobierno de la CDMX informó que ambas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, junto con la estación Merced, para tratar de contener un poquito la afluencia al Centro Histórico.

El STC informa que a partir de mañana lunes 6 de julio, las estaciones Zócalo y Allende de la Línea 2, así como Merced de la Línea 1, permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Esto como medida para evitar la concentración de personas en la zona centro de la ciudad. pic.twitter.com/6VJkm8ia6j — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 5, 2020

Más filtros sanitarios

Las tercera medida supone el aumento de filtros sanitarios para asegurarse de que la gente cumpla con las medidas sanitarias personales —es decir, el uso de cubrebocas y que sólo acceda una persona por familia—, además de la toma de temperatura con los famosos termómetros infrarrojos (que no, no matan las neuronas). Dichos filtros serán movibles, osea que te pueden tocar en cualquier punto del Centro Histórico.

Sanciones para quienes incumplan

La cuarta medida es quizá la más estricta y la que supone el mayor de los cambios respecto a la primera reapertura del Centro Histórico. El Gobierno de la CDMX anunció el fortalecmiento de la apertura de comercios por numeración (bajo el esquema de pares y nones) mediante sanciones contra los negocios que abran el día que no les corresponde o incumplan varias medidas.

La sanción para esos comercios consistirá en el cierre de 15 días y comenzará a aplicarse desde este lunes 6 de julio. También se anuncio que si el 30% de lo negocios (o más) en una misma calle no cumplen con las medidas sanitarias, dicha calle también será cerrada.

Apelan a la buena voluntad

El Gobierno de la CDMX aseguró finalmente que apelará a la “buena voluntad” de las personas para el cumplimiento de las últimas medidas que entrarán en vigor a partir de de este lunes. Estas consisten en la recomendación de asistir al Centro Histórico únicamente por cuestiones laborales o necesarias, y no por motivos de recreación.

También se lanzó la invitación a que las personas acudan a esta zona de la ciudad por orden alfabético. Sí, así como lo acabas de leer, las autoridades capitales recomendaron asistir al Centro Histórico según la inicial de tu primer apellido. Chécate los detalles de esta nueva medida en el siguiente enlace.

El Centro Histórico permanecerá cerrado los domingos como hasta ahora lo ha hecho.