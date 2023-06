Florida es uno de los estados de Estados Unidos que tienen mayor porcentaje de población hispana. Cuando dos idiomas están en contacto tan estrecho por tanto tiempo, es inevitable que se mezclen de cierta forma, se presten palabras y que eventualmente nazca un dialecto. Algo así está pasando al sur de Florida y recientemente expertos lingüistas de la Universidad Internacional de Florida publicaron una investigación al respecto.

Están investigando un nuevo dialecto en Florida

Resulta que investigadores de la Universidad de Florida detectaron que hay ciertas expresiones exclusivas de una zona al sur de Florida que son evidencia de que está apareciendo un nuevo dialecto.

¿Cómo se escucha? Bueno, en este caso los dichos o expresiones en español están siendo “prestados” y traducidos directamente al inglés. Luego se transmiten en la comunidad y se usan por generaciones de personas que ya son bilingües (español-inglés).

Por ejemplo, por la cantidad de personas hispanas de hay en Miami la variedad de inglés que se escucha y se habla allá tiene una sutil influencia estructural del español, sobre todo en hablantes nativos de inglés de segunda, tercera o cuarta generación.

Específicamente los expertos analizaron cómo se usan los calcos, es decir, cuando un hablante traduce directamente una expresión de un idioma a otro.

Pongamos un ejemplo. En esta zona de Florida se escucha ‘get down from the car’ y no ‘get out of the car’. De igual forma, una empanada de carne se dice ‘meat empanada’ en lugar de ‘beef empanada’. En este caso la palabra carne, en español, se puede usar también para el pollo o para el cerdo, así como para la carne de res.

Un nuevo dialecto está naciendo en Florida y acá te contamos cómo suena / Foto: FIU

Todos estos datos sugieren que hay una línea bastante delgada que separa lo que suena “extranjero” de lo que es aceptable en Miami.

Los investigadores explican que no hay un solo idioma que no tenga palabras prestadas de otro idioma y que cuando la mayoría de la población habla dos idiomas, se producirán muchos contactos lingüísticos interesantes.