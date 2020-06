En Nuevo León habrá cárcel para gente con COVID-19 que no respete aislamiento

Aunque muchos estados del país ya relajaron tantito sus medidas ante el COVID-19, en otros, por el contrario, se han endurecido. Caso de Nuevo León, donde habrá castigos severos para quienes no cumplan con el aislamiento que se les recomienda.

El gobierno de Nuevo León decretó la aplicación de sanciones para las personas que, sabiendo que tienen COVID-19, no respetan el aislamiento respiratorio. Según la comunicación del Estado, dichas sanciones consistirán en multas de 100 a 400 cuotas de salario mínimo… acompañadas de sus respectivos tres años de cárcel.

El encargado de dar detalles del decreto fue el titular de Salud en Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, quien señaló que esta medida tiene como objetivo evitar “la proliferación de casos”. Así tenía que ser ya que, según informó el gober de la entidad, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, por tercer día consecutivo en Nuevo León se reportaron más de 600 nuevos casos de COVID-19.

Por si el anterior dato no fuera suficiente para uno que otro regio diagnosticado con COVID-19 que no le ve bronca a salir a la calle… total, “yo me siento bien y me pongo el cubrebocas”… El Bronco dio a conocer ayer que se registró el día con mayor número de defunciones en Nuevo León (18 muertes).

Buen día. Ayer por segundo día consecutivo registramos más de 600 nuevos contagios de COVID-19 en #NuevoLeón, y lamentablemente el día con más defunciones desde el inicio de la pandemia: 18 personas que ahora descansan en paz. pic.twitter.com/WHe4SUGGiC — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) June 29, 2020

Si no usan cubrebocas tendrán que regresar a casa

Además de las sanciones para las personas que no respeten el aislamiento, la autoridad sanitaria de Nuevo León señaló que, a partir de hoy, comenzará un operativo en los mercados rodantes para checar que se respete el uso de cubrebocas. Quien no lo tenga, será regresado a su casa.

“Aquellas personas que no tengan cubrebocas ya sean los dueños de los locales o las personas que están ahí se les mandará a su casa, no tienen que estar haciendo nada en la calle sin cubrebocas porque es un riesgo a la salud para todas las personas”, explicó Paul Yes…digo, el secretario De la O.

Ayer, Nuevo León rebasó los 10 mil casos acumulados de COVID-19 y, por tercer día consecutivo, rebasó los 600 nuevos casos. Es, junto con Baja California, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, de los estados que todavía siguen con semáforo en rojo.