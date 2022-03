¿Cómo va a estar? Nuevo León pone sobre la mesa aumentar el precio del transporte público

De por si el estado de Nuevo León tiene unas de las tarifas de transporte público más altas de México y ahora se pondrá un poco más rudo.

Recientemente durante la sesión ordinaria de la Comisión de Tarifas del Consejo Consultivo de Movilidad y Accesibilidad, el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, presentó las nuevas dos opciones para aumentar las tarifas de transporte público como parte de un sistema de transición hacia un modelo integral de transporte.

Con esto quedaría en un mínimo de 15 pesos en la Zona Metropolitana y hasta 18 pesos para la periferia.

A ver…

¿Cómo van a estar las nuevas tarifas para Nuevo León?

El secretario de Movilidad afirmó que todos los ciudadanos tienen derecho a pagar la misma tarifa de transporte por un servicio similar, por lo que las tarifas de transporte colectivo deben ser la mismas sin importar si se utiliza el Metro, Transmetro, Ecovía o una ruta de transporte urbano.

Explicó que no es culpa de los usuarios que las tarifas no se hayan actualizado en pasadas administraciones y que ahora los ingresos no alcancen para pagar, por lo que habrá opciones para que los usuarios “no sufran un impacto negativo en su economía familiar”.

El plan es que al final todo los pagos sean electrónicos al 100%.

La propuesta tarifaria se divide en dos: la primera para el área metropolitana de Monterrey y la segunda para zona de periferia.

La tarifa ordinaria para el primer ascenso, en el área metropolitana, sería de 15 pesos y 9 pesos la tarifa preferencial para el primer ascenso. El apodo para estudiantes de viajes ilimitados por 15 días sería de 270 pesos, el abono para familias por el mismo tiempo por 450 pesos y el abono para trabajadores de 48 viajes por el mismo tiempo será de 576 pesos.

Para la periferia la tarifa ordinaria del primer ascenso sería de 18 pesos y la preferencial de 10.50 pesos. El abono para estudiantes por 15 días sería de 315 pesos, para familias de 540 pesos y para trabajadores, por 48 viajes, será de 684 pesos.

Para el metro, aquellos que quieran pagar en efectivo para poder subir, tendrían que desembolsar 15 pesos. Pero quienes usen la tarjeta de prepago no tendrán que pagar incremento y se quedará con la tarifa por ascenso de 4.44 pesos o bien 45 ascensos por 200 pesos.

Esto implica un aumento de 233%.