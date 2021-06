8 nuevos iconos de la comunidad LGBTQ+ en la música que debes conocer

La música es uno de los muchos medios por los cuales podemos expresar e identificarnos con sentimientos y emociones derivadas de cualquier tema. Esto sin duda es un aspecto muy importante para los miembros de la comunidad LGBTQ+, quienes a través de la música tienen un medio para alzar la voz y hablar con orgullo de su orientación sexual.

A través de las décadas han existido decenas de cantantes y que se han convertido en iconos para la comunidad LGBTQ+, ya sea porque apoyan el movimiento y todo lo que tenga que ver con éste, o bien por el hecho de que los cantantes pertenecen a la comunidad y han utilizado su talento y difusión para alzar la voz en pro de sus derechos.

Si bien en la lista ya conocemos a íconos como Lady Gaga, Years & Years, Kylie Minoge y más, este mes del orgullo gay decidimos enlistar a 10 artistas LGBTQ+ que ya son o están convirtiéndose en los nuevos íconos de la comunidad.

1.- Lil Nas X

Nacido en Atlanta, Georgia, Lil Nas X se ha convertido en uno de los cantantes LGBTQ+ más reconocidos en los últimos años. La carrera del rapero comenzó en diciembre de 2018 cuando lanzó la canción “Old Town Road”, aunque meses después estuvo bajo el ojo público gracias al debate que abrió sobre la homofobia en el mundo del hip hop, esto después de ‘salir del clóset’.

Actualmente es uno de los artistas que más expresan su orientación sexualidad a través de su música y videos. Basta con ver y escuchar “Montero (Call Me By Your Name)” para comprobar eso.

2.- Hayley Kiyoko

Quizá muchos conozcan a Hayley por interpretar a Velma en las películas live action de Scooby-Doo, sin embargo, Kiyoko también tiene una trayectoria en el mundo de la música. Fue en el año 2015 cuando la cantante estadounidense lanzó ““Girls Like Girls”, un himno en el que se sinceró sobre el miedo que le provocaba el rechazo de las chicas al conocer su orientación sexual, ya que ella es lesbiana.

“Sentí que finalmente estaba contando mi historia por primera vez. Los sentimientos de anhelo que tenía y también la sensación de estar tan sola. Creo que es por eso que la gente se conecta con la música”, indicó la cantante en una entrevista con la revista Paper en el año 2016.

3.- Kim Petras

Una artista no necesariamente debe estar en el ‘hype’ de la industria musical para comprobar que desborda talento y una prueba de ello es Kim Petras. Se trata de una cantante y compositora transgénero, de origen alemán, que desde 2017 comenzó a hacer ruido gracias a su primer canción “I Don’t Want It at All”, la cual la llevó a liderar las listas de popularidad en ese entonces.

Gracias a su electropop y su voz, Kim ha sido considerada como una de las promesas en la música pop de los últimos años, algo que la llevó a formar parte del cartel para Coachella 2020 que lamentablemente no se realizó por la pandemia de COVID-19.

4.- Rina Sawayama

Rina Sawayama lleva poco más de 30 años en la industria musical, pero es verdad que la cantante británico-japonesa apenas ha comenzado a recibir el reconocimiento que merece y todo gracias a su música que mezcla ritmos como el pop, nu-metal y rock.

Rina se ha declarado como pansexual y es por sus creaciones musicales que se ha convertido en un icono para la comunidad LGBTQ +, pues a través de ellas habla sobre lo asombrosas que son las amistades queer y el poder que existe en aceptarte como eres, sin prejuicios y con total libertad.

5.- Remi Wolf

Acá en Sopitas.com ya les habíamos hablado sobre Remi Wolf, que a sus 25 años es una estrella de la música en potencia. La joven, quien es abiertamente bisexual, ha logrado enamorar al mundo gracias a sus canciones con ritmos de funk y el dream pop que ha creado gracias a sus claras habilidades como compositora, productora y cantante.

Y cuando decimos que está enamorando a muchos no exageramos, pues a su corta edad Remi ya logró cautivar a artistas como el mismísimo Nile Rodgers, así como Beck, Hot Chip, Kimbra, L’Impératrice y muchos otros más.

6.- girl in red

Marie Ulven Ringheim, su nombre real, ha acaparado la atención de grandes productores como FINNEAS (el hermano de Billie Eilish) y con justa razón. La cantante originaria de Noruega no solamente ha representado una bocanada de aire fresco para el género del dream pop, sino que también se ha convertido en la voz de miles de mujeres lesbianas.

Girl in Red es de esas artistas que no temen plasmar sus vivencias personales en cada canción que compone: desde sueños, hasta emociones y problemas por las que toda adolescente de la comunidad LGBTQ+ atraviesan, quienes por cierto ya la comenzaron a tomar como una especie de referente.

7.- Orville Peck

Directamente desde Canadá tenemos a Orville Peck, un músico de country abiertamente gay que desde el año 2019 ha comenzado a hacer ruido gracias a su álbum debut Pony y también, su personalidad secreta escondida a través de una mascara del llanero solitario que va adornada con algunos flequillos. Algo que él hace para que la gente tome en serio su música sin basarse en su aspecto físico.

Para ser un artista relativamente nuevo, Peck ha cosechado varios logros como el de haber autoproducido su álbum debut y hasta participar en el disco que Lady Gaga lanzará para celebrar el décimo aniversario de ‘Born This Way’.

8.- King Princess

Fue hace casi tres años, en 2018, cuando King Princess lanzó su sencillo debut “1950”, una canción tributo a la novela ‘Carol’, de la novelista estadounidense Patricia Highsmith, que se convirtió en un himno a la comunidad LGBTQ+. Al igual que otras creaciones de King Princess, quien al ser abiertamente gay no tiene miedo de hablar de feminismo y amor lésbico en sus creaciones.

¿Ustedes a quién más agregarían a la lista?