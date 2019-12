Sí, sabemos que está medio gacho amargar las compras navideñas con noticias como estas… pero la verdad es que sí es mejor prepararse para lo que nos espera en el cambio de década. Uno de los puntos más importantes (y que vale la pena tener en la mira) es que la CDMX tiene planeado cobrar cuatro nuevos impuestos.

Y ni cómo hacerle porque el Congreso capitalino ya aprobó el Paquete Económico 2020 que es el incluye estas cargas económicas.

Es importante mencionar que estos impuestos ya existían y en realidad significan un aumento a “contribuciones” que ya se aplicaban. Entonces, aunque probablemente sí los vayas a sentir en el 2020 no podemos decir que son nuevos, tal cual.

A las bebidas alcohólicas

La pisteada se va a complicar en la CDMX para el siguiente año. Según, lo que nuestras autoridades están buscando es desalentar el consumo excesivo para prevenir el sinfín de broncas sociales que se sueltan con las bebidas alcohólicas: enfermedades, adicciones, accidentes de tránsito y hasta violencia doméstica.

El nuevo impuesto será del 4.5% sobre el precio de venta.

De acuerdo con la Ley de Ingresos, no aplica para la cerveza ni para el aguamiel. Tampoco lo resentirá el pulque. Este nuevo impuesto se aplicará únicamente a las cosas que vengan en empaque cerrado y tengan entre 3% y 55% de alcohol.

A los juegos de apuestas

Si algún día te sientes con suerte, ten presente que también las autoridades tributarias de la CDMX se estarán relamiendo los bigotes.

De acuerdo con Animal Político, los juegos de apuestas tendrán un impuesto de 10% sobre el monto que ponga ‘en la mesa’ el jugador. Además, el medio recuerda que también se consideró que quienes organicen rifas, loterías y sorteos les toque uno del 13%.

¡Cambia la tenencia!

De acuerdo con las autoridades chilangas, cambiará completamente el pago de la tenencia en la capital.

Antes era un esquema diferenciado para todos los vehículos… o sea, dependiendo el sapo era la pedrada. La cosa es que ahora va a quedar tablas para todos: un 3% para todos los automóviles, partiendo se su valor. Esto aplicará para todos los autos particulares (hasta 15 pasajeros) y motocicletas que sean modelo 2001 o adelante.

Impuesto a los hoteles y a los Airbnb

El hospedaje es un giro económico que recibirá un aumento en los impuestos para este 2020.

Los hoteles y moteles recibirán un aumento que puede considerarse pequeño. La CDMX les cobrará 3.5% que no es tan grave si consideras que antes pagaban el 3%.

En donde sí se va a poner bastante agresivo el gasto es en las aplicaciones de hospedaje como Airbnb, pues ahí tendrán que tener que pagar un impuesto del 5% y no la razón no es que odien las ondas modernas: argumentan que estas empresas no pagan predial o agua, ni registros de hoteles así que tendrán que caerse con la lana.