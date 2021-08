Pobladores de Oaxaca retienen a diputada Yarith Tannos, piden 10 mdp para liberarla

Ayer, domingo 1 de agosto, se cumplieron tres días de la “retención” de la diputada local de Oaxaca, Yarith Tannos. La legisladora fue privada de su libertad por pobladores de San Juan Mazatlán, quienes piden 9.9 millones de pesos para su liberación.

La diputada Yarith Tannos fue retenida el pasado viernes 30 de julio, como parte del bloqueo carretero que los pobladores de San Juan Mazatlán realizan desde hace una semana para exigir al edil Macario Eleuterio Jiménez el pago de recursos. Dicho bloqueo, ya cobró la vida de una persona, según se indica en el comunicado difundido por medio de la cuenta Twitter de la legisladora.

“Exigimos al gobierno del Estado su inmediata intervención para solucionar el conflicto que impera en esta comunicad desde hace ya una semana, y se proceda a la liberación inmediata de las vías de comunicación y de la legisladora”, agrega el comunicado.

De acuerdo con Reforma, el presidente municipal de San Juan Mazatlán ya estableció contacto con los pobladores… incluso ya hizo un compromiso y ello derivó en el retiro del bloqueo carretero que se mantenía desde hace una semana. Entonces, la retención de la diputada Yarith Tannos, así como el cierre de la vialidad se debe a un grupo de choque.

“De 5:00 de la tarde a 8:00 de la mañana me tuvieron con esposas, tengo moretones, pero me encuentro bien. Si necesito ir al sanitario me acompañan y espero que pronto se arregle esta situación”, dice Yarith Tannos en una grabación que se difundió el pasado 31 de julio.

Horas más tarde, ya el 1 de agosto, nuevamente se difundió un video en el que se ve a la legisladora en aparente buena condición. Ya con otras ropas en la grabación, la diputada señala: “Es un tema de necedad y creo que tenemos que sensibilizarnos por nuestras familias, por las familias de San Juan Mazatlán. Hoy el COVID está con mayor crecimiento y lo único que estamos generando es que la gente cuando regresa a sus comunidades contagie y contamine de COVID (…) Ojala hoy podamos resolverlo y hacer una tregua por toda la gente que se está enfermando cada día más”.

No es la primera vez que los pobladores de San Juan Mazatlán recurren a estas acciones para exigir recursos. Según señala El Universal, algo similar ocurrió en febrero pasado, cuando se realizó un bloqueo carretero y se retuvo a funcionarios de la Secretaría General del Gobierno de Oaxaca. En esa ocasión, el bloqueo duró 12 días.