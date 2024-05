Lo que necesitas saber: Campeche suspendió clases y Nuevo León le movió a los horarios escolares por la segunda ola de calor en México.

¿Cómo les ha ido en la segunda ola de calor en México? Por lo pronto, ante las altas temperaturas las secretarías de Educación de Campeche y Nuevo León decidieron moverle a sus horarios de clases para no exponer a los/las estudiantes a condiciones no tan chidas como temperaturas de más de 40 ° C.

En Campeche de plano la Secretaría de Educación estatal suspendió las clases del 10 de mayo y espera retomarlas el lunes 13.

Foto: Pedro Anza-Cuartoscuro.

Y en el caso de Nuevo León hay varias indicaciones a seguir, como reducir las horas de clase hasta las 11 en el turno matutino, entre otras.

Suspenden clases en Campeche y en Nuevo León cambian horarios por la ola de calor

Vámonos con Campeche: por aquellos lares suspendieron clases el viernes 10 de mayo —este día se esperan temperaturas máximas de 38 °C— en todas las escuelas de educación básica, primaria y secundaria.

Y esperan retomar las actividades escolares el lunes 13 de mayo, aunque la Secretaría de Educación estatal pidió a las familias que estén atentas ante cualquier aviso por los calorones. Acá las indicaciones:

Foto: @SEDUCampeche

En Nuevo León hicieron un anuncio más o menos parecido y es que indicaron que cuando la temperatura sea mayor a los 40 °C el horario del turno matutino será hasta las 11 am, mientras que en el vespertino no habrá clases presenciales, sino todo a distancia.

Ojo, esta medida aplicará para el turno vespertino de kínder y de primero a tercero de primaria todo para no exponer a niños y niñas “ante condiciones climatológicas extremas”.

Y a todo esto, ¿cuánto termina la segunda ola de calor?

Según el pronóstico que dieron acá en CDMX, la segunda ola de calor terminará el 11 de mayo.

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé temperaturas por arriba de los 45 °C en algunas zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán en lo que resta de la segunda ola de calor en México.

Te puede interesar