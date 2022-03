Ya salió el peine: Olga Sánchez Cordero confirma que tuvo diferencias con Scherer

El nombre de Julio Scherer Ibarra, ex consejero Jurídico de Presidencia, ha estado sonando un buen en estos últimos días y todo por la denuncia que presentó Juan Collado en su contra, por presunta extorsión. Peeeeero el asunto no se ha quedado ahí, en la mañanera AMLO mencionó que su compa no tenía una “buena relación” con Olga Sánchez Cordero.

Y más tarde la misma ex secretaria de Gobernación explicó que si no había una buena relación era porque Julio Scherer prácticamente se apañó facultades que no le correspondían.

Olga Sánchez Cordero confirma que tuvo diferencias con Scherer

“La secretaría de Gobernación tenía la atribución, las facultades y las competencias para la relación con los poderes, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con el Poder Legislativo y estas facultades pues se las había arrogado el señor consejero Jurídico”.

En palabras de Sánchez Cordero ese fue el principal problema o tensión que se aventó con Scherer Ibarra y que le peleó porque esas funciones eran de la Secretaría de Gobernación, más allá de la Consejería —y que hasta están señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Desde el Senado y en un chacaleo con reporteros, Olga Sánchez Cordero insistió en que la defensa de estas atribuciones —las relaciones con el Poder Judicial y el Legislativo— no era por su representación como persona, sino por toda la Segob.

Y así pasaron un par de años funcionando desde el corazón de Palacio Nacional y las oficinas de Gobernación.

Julio Scherer

Aunque ahora Julio Scherer y sus presuntos colaboradores enfrentan una denuncia penal por extorsión, asociación delictuosa, lavado de dinero y tráfico de influencias, presentada nada más y nada menos que por el ex abogado de Enrique Peña Nieto, Juan Collado, quien en estos momentos anda en el Reclusorio Norte en espera de su proceso por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Pero bueno, lo que alega Collado es que Scherer —a través de sus abogados— lo extorsionó, al pedirle que entregara las acciones de una de sus empresas y más de dos mil millones de pesos a cambio de su libertad.