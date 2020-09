“No hay impunidad ante nadie”, dice AMLO sobre Omar García Harfuch y el caso Ayotzinapa

Antes del informe que el gobierno de AMLO dio sobre los avances del caso Ayotzinapa —a seis años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas—, la periodista Anabel Hernández dio santo y seña sobre el vínculo que Omar García Harfuch, jefe de la policía de CDMX, tuvo con el caso. Sobre este asunto, el presidente fue cuestionado en la conferencia mañanera de este 28 de septiembre.

¿Qué dijo AMLO acerca de la investigación periodística hecha por Anabel Hernández y la figura de Omar García Harfuch en la noche que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Que no habrá impunidad y que todo funcionario que esté relacionado con el caso será investigado.

“Quiero dejar claro que no hay protegidos, no hay impunidad en la investigación que se está llevando a cabo para aclarar los hechos de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”, dijo.

Sin protección a funcionarios relacionados con el caso Ayotzinapa

Es más, AMLO aprovechó para desmarcar a su gobierno —desde el ejército hasta altos funcionarios.

“No estamos considerando proteger a nadie, sea de la organización o de la institución gubernamental de que se trate, inclusive he sido muy claro en dar a conocer que las instituciones —y esto lo he dicho por el caso del ejército— en vez de debilitarse… Si se aclara cómo actuaron y si cometieron delitos de estas instituciones, en este caso al ejército, que también sean investigados y castigados conforme la ley”, insistió.

¿Qué tiene que ver Omar García Harfuch con el caso Ayotzinapa?

El jefe de la policía de CDMX ha sido relacionado con el caso por un detalle bien sencillo: en 2014 García Harfuch se desempeñaba como coordinador estatal de la Policía Federal de Guerrero. Es decir, era el mero mero de la Policía Federal en ese estado —en una institución acusada por participar en la desaparición de los estudiantes y además, de ser omisa en el caso.

Sin embargo, Omar García Harfuch ha negado cualquier relación con el caso, pues dice que justo la noche de la desaparición de los estudiantes estaba de diligencia en Michoacán.

Peeeeeeeero, la periodista Anabel Hernández ha contradicho esta versión, pues Harfuch se autoenvió a Michoacán —mediante un documento que no tiene validez oficial— en los días en que los 43 estudiantes fueron desaparecidos.

Eso no es todo, en entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela —para La Octava, Anabel Hernández desmenuzó la trayectoria de Omar García Harfuch.

Y señaló al jefe de la policía CDMX como colaborador cercano de Luis Cárdenas Palomino —exdirector de de Seguridad Regional de la Policía Federal durante la gestión de Felipe Calderón y hoy buscado por las autoridades por torturar a Mario Vallarta, supuesto integrante de un grupo de secuestradores llamado Los Zodiaco.

Con Cárdenas Palomino, la carrera de Harfuch se mantuvo constante y desde 2011 empezó a trabajar en Guerrero en rollos de seguridad a nivel Federal. Es decir, Omar García Harfuch sabía a detalle de todo el movimiento criminal en el estado, antes y después del caso Ayotzinapa.

Por esta razón, la periodista Anabel Hernández señaló que García Harfuch debería ser llamado a declarar sobre el caso, pues Tomás Zerón de Lucio —buscado por ser omiso y obstaculizar la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos— no se movió solo.

Detrás de Tomás Zerón de Lucio —compa de Género García Luna— hubo un sistema que fue omiso a propósito y ahora el gobierno de AMLO debe desenmascarar a los responsables, a quienes dieron la instrucción de fabricar una verdad histórica y darle carpetazo a un caso donde está involucrado el narco, los tres niveles de la policía y el ejército.

Por si quieres conocer a detalles sobre la investigación llevada a cabo por Anabel Hernández y su entrevista en La Octava, aquí dejamos el video.