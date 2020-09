Harfuch asegura que el CJNG no es una “amenaza real” para la CDMX

Aunque el pasado 26 de junio fue víctima de un atentado, que nos dejó a todos en shock, por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (según la versión que él mismo dio a conocer), Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, aseguró que el CJNG no es una “amenaza real” en la CDMX.

En entrevista para El Universal, Harfuch habló sobre el atentado que sufrió hace ya tres meses en Lomas de Chapultepec, y aprovechó para dejar claro que los cárteles en la capital del país están “atomizados”. Básicamente señaló que por lo menos él no se atreve a seguir calificando como ‘cárteles’ a las células que tienen presencia en la CDMX, como La Unión Tepito y la Anti-Unión.

“Yo no quisiera ser quien defina si son cárteles o no, lo que puedo decir es que están muy atomizados. No podemos hablar de un cártel de La Unión bien estructurado con un sólo líder y que de ahí todo baje, definitivamente no; y de La Anti-Unión, menos”, señaló al medio antes citado.

CJNG no se tiene como una amenaza real en la CDMX

Y cuando se le cuestionó sobre qué tan grande es hoy en día la presencia del CJNG en la capital, García Harfuch se limitó a reconocer que hay células de este cártel en la CDMX a quienes se les han asegurando drogas, armas e inmuebles, pero que ni con todo eso los considera una amenaza.

“Ha habido células que hemos detenido, se les han asegurado armas largas, estupefacientes, droga, etcétera. ¿Qué tan grande es? Hoy no la tenemos como una amenaza real para la Ciudad de México“, señaló. ¿Qué necesitará entonces un grupo criminal para ser considerado una amenaza en la capital del país? Mejor que no nos responda…

Harfuch asegura que la seguridad de Sheinbaum está garantizada

En la entrevista concedida a El Universal, también se le cuestionó sobre la presunta amenaza contra su jefa, Claudia Sheinbaum, a lo que Omar García Harfuch respondió que luego de las averiguaciones, la Fiscalía General de Justicia y el Ministerio Público determinaron que se trató de una amenaza falsa, y que la seguridad de la jefa de Gobierno está garantizada.

Eso sí, mencionó que no se pueden descartar nuevos atentados en la CDMX, incluso por parte de las células del CJNG, pues como no lograron su objetivo aquella mañana del 26 de junio, pues igual y lo vuelven a intentar. “Faltan muchas personas por detener”, dijo.