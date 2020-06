El director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que se espera que la próxima semana a nivel mundial alcancemos los 10 millones de casos de coronavirus COVID-19.

En la conferencia de prensa diaria, el funcionario internacional informó que hasta el momento se tienen registrados más de 9.1 millones de casos de COVID-19 y más de 470 mil muertes.

Para que dimensionemos a qué velocidad se propaga este virus, en el primer mes del brote se reportaron menos de 10 mil casos y en este último mes se reportaron casi 4 millones.

“We expect to reach a total of 10M cases within the next week.

This is a sober reminder that even as we continue R&D into vaccines & therapeutics, we have an urgent responsibility to do everything we can with the tools we have now to suppress transmission & save lives”-@DrTedros

