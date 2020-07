OMS ya investiga sobre la propagación del COVID-19 por aire

En una carta abierta a la OMS (Organización Mundial de la Salud), 239 científicos y expertos de 32 países señalaron que existen indicios de que el coronavirus puede propagarse por aire en espacios pequeños. Es decir, el COVID-19 puede transmitirse a través de micropartículas en el aire.

Por esta razón, el grupo de científicos pidió a la OMS que revise sus recomendaciones —la carta fue publicada en el New York Times, el 5 de julio pasado.

En conferencia virtual, este 7 de julio la Organización reconoció que ha surgido “evidencia” sobre el contagio del coronavirus por aire. Es decir, le dio un punto al planteamiento hecho por el grupo de científicos, sobre la posibilidad de que el virus se propague por aire.

De esa manera, Benedetta Allegranzi, jefa técnica de infección y prevención de la OMS, explicó que están abiertos a esta posibilidad y sus implicaciones, así como en las medidas de precaución que se deben tomar. Pero nada más. ¿Por qué?

Aún no hay un estudio que concentre los argumentos para dar como un hecho este tipo de propagación.

Hasta el momento, la OMS indica que la transmisión del coronavirus es directa:

“Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus.

La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de gotículas que salen desprendidas de la nariz o de la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus”.

Por esta razón, la OMS ha recomendado a las personas mantener un metro de distancia de los demás. Otra de las recomendaciones indica que debemos lavarnos las manos de manera frecuente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. No tocarnos la cara, ojos, nariz o boca porque las gotículas pueden rondar en las superficies —como mesas o barandales.

¿Eso es todo? La OMS ha sido clara y ha dicho que continúa investigando sobre cómo rayos se propaga el coronavirus. Mientras llega a una conclusión, por lo pronto estas son las recomendaciones —sin descartar lo dicho por el grupo de expertos.

Peeeeeeeeero.

El grupo de científicos pidió a la OMS actualizar sus guías acerca de la propagación del COVID-19. ¿Por qué? Ellos han topado indicios de que el coronavirus se transmite por aire y puede infectar a las personas cuando lo inhala, en espacios pequeños y abarrotados.

“Existe evidencia de que el nuevo coronavirus puede infectar a personas a través de micropartículas en el aire en espacios cerrados“, es el punto principal expuesto por el grupo de científicos.

De acuerdo con la carta que publicó, este grupo planea mostrar la evidencia de su investigación la próxima semana.

In an open letter to the W.H.O., 239 scientists in 32 countries are calling for the agency to acknowledge airborne transmission of the coronavirus. https://t.co/kppWGQjC06

— NYT Science (@NYTScience) July 6, 2020