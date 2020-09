Que no, porque está la OMS: EU fuera de proyecto para distribución equitativa de vacuna

Aunque no parece mala idea que entre todos los países desarrollen, produzcan y distribuyan la vacuna contra el COVID-19 entre los grupos más vulnerables, Estados Unidos ya dijo que no le entra… y no porque pretendan acaparar el medicamento (nahhhh), sino porque en el proyecto está metido uno de los muchos némesis del gobierno de Trump: la OMS.

El encargado de dar a conocer que Estados Unidos se retira del proyecto “Covid-19 Vaccines Global Access (Covax)” fue el vocero Judd Deere, quien aclaró que el gobierno de Trump seguirá involucrado en el desarrollo de la esperada vacuna… sin embargo, no será parte de proyectos “limitados” por la mano “corrupta” de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Qué es Covax?

Diariamente salen noticias sobre avances en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, la OMS predice que la mayoría de los intentos para obtener el medicamento fallarán. Por ello, convocó a todos los países a, en conjunto, crear una vacuna y, una vez que esté lista, que sea distribuida de manera equitativa… pensando especialmente en que llegue a las poblaciones más vulnerables a la enfermedad.

Hasta el momento 170 países han decidido incorporarse al proyecto codirigido por la OMS, la Coalición para las Innovaciones y Preparación para Epidemias y la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización (Gavi). Esto significa que, en caso de tener éxito en sus investigaciones, compartirán los resultados con las naciones con menos posibilidades económicas.

De respetarse lo establecido, se calcula que 60% de la población mundial tendría acceso a la vacuna, señala la BBC.

De acuerdo con The Washington Post, la decisión del gobierno de Trump es un signo de que está confiado en que los laboratorios de Estados Unidos ganarán la carrera para ver quién saca primero la vacuna… eso o que no le importa mucho que, en caso de que no sea así, los grupos de riesgo de Estados Unidos no puedan tener acceso rápido al medicamento.

“Estados Unidos se está arriesgando enormemente al adoptar una estrategia independiente”, comento para The Washington Post el profesor especializado en asuntos de Salud Global de la Universidad de Georgetown, Lawrence Gostin.

Fue en julio pasado cuando el gobierno de Donald Trump anunció su salida de la OMS (y con ello, el retiro de sus aportaciones). Para justificar esta decisión, la administración del republicano acusó que la organización había hecho un mal manejo de la información relacionada con la pandemia… sobre todo al inicio.

Lo anterior, según Trump, era una muestra de que la OMS era una organización “chino-céntrica”, incapaz de proteger los intereses de Estados Unidos. Así que no le veía mucho caso a seguir dándole dinero. Un duro golpe a la OMS, ya que por esa vía recibía 116 millones de dólares por año.