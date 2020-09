OMS prevé aumento de fallecimientos en octubre y noviembre en Europa

Todavía queda un largo camino por recorrer y con todo y el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, la pandemia no se terminará. Al menos eso fue lo que dijo la OMS (Organización Mundial de la Salud), luego de estimar que en octubre y noviembre Europa enfrentará una etapa súper pesada con respecto al aumento de casos y mortalidad diaria por coronavirus.

En entrevista con la AFP, Hans Kluge, director de la OMS en Europa, dijo que en los meses de octubre y noviembre la mortalidad será más elevada debido al rebrote —y a pesar de que los fallecimientos se han mantenido más o menos estables durante el verano y bueno, esto no pasa con los casos acumulados de COVID-19, que se han incrementado en contexto de la reapertura de actividades económicas y sociales.

Pero este no es el único asunto que la OMS ve con cautela y envía un mensaje para que las naciones compartan esta perspectiva. ¿Por qué?, ¿qué falta?

China, Rusia, Gran Bretaña, Italia e incluso Cuba ya se han alistado para desarrollar una vacuna contra el COVID-19 y mientras avanza la carrera para su desarrollo, la comunidad internacional se mantiene a la expectativa —algunos, ya en el apañón apartando dosis y todo el rollo.

Sin embargo, para el director de la OMS en Europa Hans Kluge, la llegada de la vacuna contra el COVID-19 no significará el fin de la pandemia.

“Ni siquiera sabemos si la vacuna va a ser eficaz para todos los sectores de la población”, explicó. Por lo pronto, se conocen los avances pero no hay nada seguro.

Además, Hans Kluge explicó que será todo un rollazo tener varias opciones de vacunas —algo así como un problema de logística al que las naciones y la OMS se deberán de enfrentar.

Mientras el mundo camina hacia allá, el director de la OMS en Europa prefirió hablar de la incidencia que la población tiene para cambiar el escenario adverso. “El fin de la pandemia será el momento en que como comunidad hayamos aprendido a vivir con ella“.

Tal como lo leyeron, si bien la mortalidad disminuyó en Europa, los casos de contagios en todo el mundo están desatados. Este lunes 14 de septiembre, la Organización Mundial de la Salud informó sobre 307 mil 930 nuevos casos de COVID-19 en el mundo —en las últimas 24 horas.

Lo que significa un récord ante las cifras reportadas el pasado 6 de septiembre, cuando se registraron 306 mil 857 casos en un día.

The World Health Organization received reports of 307,930 new Covid-19 cases worldwide in the past 24 hours — the highest single-day increase in global infections since the pandemic began. Follow live updates: https://t.co/Tgnd31lvHy pic.twitter.com/bgTpMCSS8h

— CNN Breaking News (@cnnbrk) September 14, 2020