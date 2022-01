OMS dice que este año es posible poner fin a fase aguda de la pandemia

La OMS vuelve a echar una declaración que da una falsa idea de que ya vamos de salida (a aquellos que nomás leen el título de la nota)… porque, aunque este 2022 las autoridades podrían darse el lujo de declarar superada la fase aguda de la pandemia, el COVID-19 seguirá rondando y con posibilidades de mutar.

Luego de que el representante local de la OMS en Europa dijera que Ómicron podría ser el fin de la pandemia, el mero efectivo de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también se pronunció en el mismo sentido… peeeeero, aclarando que no es el fin-fin y que esto sólo será posible si (ahora sí) los gobiernos ponen de su parte no apañándose más vacunas y aplicándolas en quienes no urge y, sobre todo, compartiéndolas con países en los que ni en la primera dosis van.

Si lo anterior se hace, señaló Tedros, “podemos poner fin a la fase aguda de la pandemia este año, podemos poner fin al covid-19 como urgencia sanitaria mundial”.

Sin embargo, esto sólo sería en la teoría… porque, en la práctica, los gobiernos y la población todavía sentiremos al COVID-19 respirando en la nuca. Habría que vigilar el desarrollo del virus y sus variantes y, en cuento se perciba un brote, aplicar las restricciones (aunque ya adaptadas a la nueva normalidad).

Ómicron no será la última variante, advierte la OMS

Así como lo advirtió el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, Tedros explicó que, si bien la variante Ómicron servirá para ponerle fin a la pandemia (en teoría), la verdad es que muuuuuuuy probablemente no será la última variante que veremos.

De acuerdo con el director general de la OMS, así como está ahorita el mundo, es el caldo de cultivo ideal para que otras variantes surjan… y con la peligrosa posibilidad de que las nuevas variantes no sean tan suavecitas como la Ómicron. Es decir, que además de ser más transmisibles, también sean más virulentas (es decir, más mortales).

Así que la advertencia sigue siendo la misma (y no para la ciudadanía), sino para los gobiernos: Ya bájenle a la desigualdad de vacunación… porque aunque se quieren lucir presumiendo que ya van en la cuarta-quinta dosis, en África –por ejemplo– el 85% de la población apenas va en la primera dosis. Nomás acuérdense dónde surgió la variante Ómicron… zzaacto, en Sudáfrica.

Pero bueno, el caso es que ya se le va a poner fin a la emergencia sanitaria de la pandemia. Será en febrero cuando la OMS dará a conocer un nuevo plan de respuesta al COVID-19. Ahora será una etapa de “control sostenido”, según indicó el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.