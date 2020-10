Los últimos 4 días se rompieron récords con los contagios de COVID-19 a nivel mundial

Este lunes 12 de octubre en conferencia de prensa, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que cada uno de los últimos cuatro días ha registrado el mayor número de casos notificados hasta el momento.

El aumento de casos notificados a nivel mundial por COVID-19 se registra especialmente en Europa y América. El funcionario explicó que casi el 70% de todos los casos a nivel mundial fueron de 10 países pero casi la mitad de todos fueron solo de tres países.

“Around the world, we’re now seeing an increase in the number of reported cases of #COVID19, especially in Europe and the Americas.

Each of the last four days has been the highest number of cases reported so far”-@DrTedros

