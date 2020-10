Se estima que el 10% de la población mundial ya se infectó de COVID-19

Este lunes 5 de octubre, durante una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la respuesta que se ha tenido ante el COVID-19 a nivel mundial, se informó que aunque a nivel mundial se tienen registrados más de 35 millones 330 mil contagios, los casos reales podrían ser muchos más.

De acuerdo con Michael Ryan, director de Emergencias Sanitarias de la OMS, las estimaciones indican que en todo el mundo ya se habrían contagiado 780 millones de personas, más del doble de lo reportado. Esto se traduce en que el 10% de la población mundial, es decir 1 de cada 10 personas, ya se habrían infectado con el virus SARS-CoV-2.

Esto significa que actualmente la gran mayoría de la población en el mundo está en riesgo de infectarse con COVID-19 y que un afloje en las medidas de higiene y prevención podrían provocar un brote realmente preocupante que volverían a saturar los sistemas de salud y perderíamos muchísimas más vidas.

Por su parte, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que 10 países representan el 70% de todos los casos y muertes notificadas pero solo 3 países acumulan la mitad de casos mundiales.

Afirmó que hay 4 situaciones diferentes a las que se enfrentan los países: primero que algunos actuaron con decisión y rapidez para evitar los grandes brotes.

En segundo lugar que algunos países registraron grandes brotes pero pudieron controlarlos para poder evitando la transmisión generalizada. Luego que si algunos países controlaron el virus, a medida que se han suavizado las restricciones ante la crisis económica y social, han aumentado los casos.

Finalmente hay algunos que todavía se encuentran en la fase intensa de transmisión.

“2⃣we must all continue to make the most of the tools we have:#handhygiene

physical distancing

respiratory etiquette#WearAMask

ventilation

surveillance

isolation

compassionate care

contact tracing & quarantine

We know all this works and that’s why WHO says: do it all”-@DrTedros pic.twitter.com/ZWuphtL8qj

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 5, 2020