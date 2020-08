“No hay una bala de plata”: OMS dice que quizá nunca exista cura para el COVID-19

Sí, hay varios estudios para desarrollar una vacuna contra el COVID-19, pero no hay nada seguro. Y tal vez, nunca exista una cura. Más o menos esto fue lo que dijo la OMS (Organización Mundial de la Salud) este lunes 3 de agosto sobre el hallazgo de una fórmula eficaz para combatir la pandemia de coronavirus.

En conferencia virtual desde Ginebra, Tedros Adhanom Ghebreyesus, titular de la OMS, explicó que la humanidad no cuenta con una “bala de plata” en este momento y “quizás nunca haya una cura” contra el COVID-19.

“A number of vaccines are now in phase three clinical trials and we all hope to have a number of effective vaccines that can help prevent people from infection.

However, there’s no silver bullet at the moment and there might never be”-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 3, 2020