Siempre precavida: OMS recuerda que la pandemia aún no termina con llegada de la vacuna

Reino Unido ha sido el primero en anunciar la aplicación del plan de vacunación con Pfizer y BioNTech antes de que termine 2020. De hecho, los resultados de la investigación de estas dos compañías han sido bien recibidos en las bolsas internacionales y mucha gente lo considera como “una luz en el camino”. Sin embargo, la OMS (Organización Mundial de la Salud) envió un mensaje para recordar que la pandemia de COVID-19 no ha terminado y que este es apenas el inicio.

En conferencia de prensa, el director de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus compartió su preocupación de que todo mundo cante victoria y la gente tenga la falsa idea de que la pandemia de coronavirus ya se acabó.

“Aún hay un largo camino por recorrer y las decisiones que tomen los líderes y ciudadanos en los próximos días determinarán tanto el curso del virus en el corto plazo y cuándo terminará esta pandemia”.

Este el mensaje que la OMS compartió acompañado de la insistencia para que la gente no baje la guardia, pues en estos momentos los hospitales operan al máximo o por encima de su capacidad —lo que complica aún más la capacidad de respuesta de los sistemas de salud de cada país.

“My personal ask to people is simple, please be careful, think of #healthworkers and act for the greater good, because it will save lives and livelihoods”-@DrTedros #COVID19

