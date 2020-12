Aún con la vacuna nos esperan entre 3 y 6 meses muy duros: OMS

Este 18 de diciembre, en conferencia de prensa virtual con medios de comunicación, el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, explicó que a pesar de que la vacuna contra el COVID-19 está lista para ser aplicada en algunos países o incluso ya inició la campaña de vacunación, aún nos esperan entre tres y seis meses de pandemia muy duros.

El funcionario internacional afirmó que es muy probable que los países que al momento tienen una intensa transmisión comunitaria la intensifiquen en los siguientes meses mientras que los que han logrado contener el COVID-19, podrán continuar por el mismo camino para no perder el control.

Puntualizó que por ejemplo en México, así como en otros países de América del Norte, en realidad nunca se salió de la primera ola de COVID-19 por lo que ahora se registran rebrotes importantes.

