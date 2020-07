Van por respuestas: Expertos de la OMS viajan a China para investigar origen del coronavirus

Si bien en febrero pasado la OMS y China se organizaron en una misión para investigar la gravedad del coronavirus, apenas en los últimos días de junio y primeros de julio la Organización Mundial de la Salud anunció que llevaría a cabo una investigación sobre los orígenes del COVID-19 en esta nación —mientras la situación está cada vez más ruda en América.

Se supone que un grupo de avanzada se lanzó a China para buscar respuestas y saber cómo rayos el coronavirus saltó de otras especies a los seres humanos —como saben, aún no hay nada claro acerca de este virus y el camino para desarrollar una vacuna todavía es largo.

“Two WHO experts are currently en route to 🇨🇳 to meet with fellow scientists & learn about the progress made in understanding the animal reservoir for #COVID19 & how the disease jumped between animals & humans”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 10, 2020