Aunque las autoridades de Salud de cada país, incluido México, se toman con cautela la propagación de la llamada viruela del mono, la Organización Mundial de la Salud (OMS) analizará si es preciso elevar el nivel de emergencia que se le tiene hasta el momento.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyyesus, informó que se ha convocado a especialistas a participar en un panel en el que se analizará la situación del mundo ante la viruela del mono (más propiamente denominada viruela símica). Este panel se llevará a cabo el 23 de junio próximo.

Foto ilustrativa: Pexels.

Según el buen Tedros, la principal razón que justifica el análisis de la situación de la viruela del mono es su inusual proliferación. Ahí es donde reside lo preocupante de la enfermedad, no tanto en los daños que causa, ya que se sabe que no suele ser mortal y desaparece por sí sola a las dos o tres semanas de presentarse los síntomas.

En caso de ser denominada enfermedad de “emergencia de salud pública internacional”, la viruela del mono estaría alcanzando el nivel del COVID-19… lo cual no quiere decir que habrá confinamientos o algo por el estilo (dado que no se contagia de la misma forma ni su índice de mortalidad es el mismo), sin embargo “no queremos esperar hasta que la situación esté fuera de control”, señaló Tedros Adhanom

Foto: Facebook / DrTedros.Official

Hasta ahora las cifras oficiales de la OMS indican que se han reportado mil 300 casos de fiebre de mono en el mundo. Claro, esto sólo considerando países en los que dicha enfermedad no es endémica, como sí es el caso de 11 países de África.

Los números parecen no alarmantes, sin embargo, dado que es una enfermedad que hasta hace poco no salía de África, los especialistas tienen mucho que analizar. Según el director general de la OMS, la forma más efectiva de cortar la inusual propagación de la viruela del mono sería establecer una respuesta coordinada entre todas las autoridades sanitarias del mundo…

Ja, así es, algo como lo que se recomendó al inicio de la pandemia del COVID-19… pero ya vimos que eso está difícil, así que ya veremos cómo cada gobierno se rasca con sus propias uñas.

“Un reactivo para analizar muestras sospechosas de viruela del mono se ve dentro de un refrigerador en el laboratorio de microbiología del Hospital La Paz el 6 de junio de 2022 en Madrid, España”. Foto: Pablo Blázquez Domínguez-Getty Images.

De hecho, eso ya está pasando. Aunque la OMS ha dicho que no sólo no es necesaria, sino que no es recomendable una vacunación masiva contra la viruela del mono, la Comisión Europea ya cerró la compra de más de 110 mil dosis… las cuales se repartirán entre Estados miembros.

A reserva de lo que se indique una vez que se realice el panel de especialistas de la OMS, por ahora se sabe que la propagación de la viruela del mono es controlable. Si alguien es diagnosticado con la enfermedad, debe recibir atención y, sobre todo, ser aislado para evitar contagios.