Por medio de un mensaje publicado en redes sociales, el secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, hizo un llamado para que haya un alto total al fuego en todo el mundo para poner poner fin a los conflictos armados y centrarse en la lucha en contra de la pandemia del coronavirus COVID-19.

El funcionario afirmó que al virus no le importa la nacionalidad, origen étnico, facción o fe, ataca a todos por igual mientras que el conflicto armado continúa en todo el mundo.

Quienes terminan pagando el precio más alto son los más vulnerables: mujeres, niños, personas con discapacidad, marginados y desplazados.

Guterres pide que no nos olvidemos de que los países devastados por la guerra tienen sistemas de salud que igualmente se han derrumbado. Explica que los profesionales de la salud que podrían ayudar con el coronavirus a menudo han sido atacados en estas zonas, por lo que cada vez son más pocos.

Para las distintas facciones en guerra pide que se retiren las hostilidades, que se ponga de lado la desconfianza, que se silencien las armas, que se detenga la artillería y se acaben los ataques aéreos.

Today I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world.

It is time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives – the #COVID19 pandemic.https://t.co/F6JRA6ekvZ pic.twitter.com/7WgtFMk5GC

— António Guterres (@antonioguterres) March 23, 2020