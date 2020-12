¿Like al Mariguanol? ONU reconoce propiedades medicinales del cannabis

Si bien el uso recreativo de la marihuana sigue prohibido, la Comisión de Estupefacientes (CND) de la ONU (Organización de Naciones Unidas) votó a favor de reconocer las propiedades medicinales del cannabis y su resina—o de manera más formal, la mayoría de los 53 Estados que integran esta Comisión decidió que el cannabis quedara fuera de la Lista IV de la Convención sobre Drogas de 1961.

Desde Viena, Austria, este 2 de diciembre la Comisión de Estupefacientes de la ONU reconoció de manera oficial la utilidad e importancia del cannabis con fines médicos —aunque va de nuevo, la norma internacional que prohibe su uso recreativo sigue intacta.

Ambassador Khan @ambmansoorkhan, @CND_tweets Chair, opens the 63rd reconvened session – starting with the voting on @WHO scheduling recommendations on cannabis and cannabis-related substances @UNODC @UN_Vienna. Webcast: https://t.co/KMteoWuPpF pic.twitter.com/HOdQvhcZ8X

— CND (@CND_tweets) December 2, 2020