Ojo acá: Te decimos cómo eliminar la publicidad de partidos políticos en Facebook

Este 2021 es año de elecciones en México y eso sólo puede significar dos cosas: ver a candidatos chavorruqueando/haciendo tonterías para ganar votos, y obviamente el encontrarnos con publicidad de partidos políticos en cualquier parte. Y sí, obviamente las redes sociales como Facebook y Twitter no están exentas de ello.

Seguramente en estas últimas semanas han entrado a su perfil de la red social creada por Mark Zuckerberg y se han topado con cientos de anuncios protagonizados por candidatos de diferentes partidos, quienes buscarán ganar uno de los más de 21 mil cargos de elección popular que se escogerán el próximo 6 de junio.

En Facebook hay una opción para ver menos anuncios de política

Si ustedes piensan que ya no podrán volver a navegar por Facebook sin tener que dar “skip” a todos los anuncios en cuestión, entonces esta nota es para ustedes. Y es que aunque no lo crean existe una manera para eliminar la publicidad de partidos políticos de su feed en dicha red social. Señoooor, me has mirado a los ojoooos.

Sabemos que a muchos ya les urge el tip, así que ahí les va: únicamente deben acceder a la sección de “Preferencias de anuncios” (por acá les dejamos el link) y ahí les aparecerán cuatro opciones: Alcohol, Paternidad, Mascotas y Temas sociales, elecciones o política. Basta con darle click a la última pestaña (la de política) y elegir la opción “ver menos”.

Y también pueden activar la opción desde su celular

Hay que aclarar que esta opción aplica para hacerlo desde la compu. En caso de que sea por el celular, abres el menú de Facebook (las tres barritas del lado derecho que están a un lado de la campanita de notificaciones) y se van a la opción de “Configuración”. Ahí buscan la pestaña de “Anuncios” y le dan a “preferencias de anuncios”).

En dicha pestaña le pican en “Temas de anuncios” y hacen el mismo paso de “ver menos” en la opción de Temas sociales, elecciones o política. Y listo, ya con eso tendrán menos anuncios electorales en su feed de Facebook. ¡Esto sí es información que cura!