Lo que necesitas saber: No hay antídoto al veneno de la oruga peluche. Lo único que pueden hacer los médicos es aplicar un tratamiento a base de antihistamínicos.

Pongan mucha atención, especialmente si viven en Guadalajara. El Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur), alertó sobre la presencia de la Megalopyge opercularis, conocido también como oruga gato lanudo o oruga peluche.

Puede parecer ‘tierna e inofensiva’, pero no es así. Debajo de esos pelitos hay espinas que transmiten su veneno. El dolor es tan intenso que, en caso de ser tocada con la mano, se extiende hasta el hombro.

Fotografía Universidad de Guadalajara

¿Qué es la oruga peluche y por qué es peligrosa?

Luis Eugenio Rivera Cervantes, entomólogo, profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del CUCSur, señaló que fue detectada la presencia de la oruga peluche al Sur de Guadalajara. Específicamente entre el límite de Tlaquepaque y Tlajomulco.

“Se trata de la conocida oruga peluche en estado inmaduro de un lepidóptero, de una polilla o palomilla, cuyo veneno, una proteína de alta masa molecular, es uno de los compuestos más fuertes en el mundo de los insectos”.

La oruga peluche es una larva de unos 3 cm de largo, está cubierta de largas y densas setas, que parecen pelos. Suele ser de color blanco con tonos grises hasta marrón dorado o un gris más obscuro.​

Debajo de esos pelos hay espinas que arrojan el veneno. Y de acuerdo con algunas de las personas que han sido afectadas por la oruga describen un dolor intenso, algo así como un disparo o caminar sobre brazas.

Además de tener precaución con los niños, deben cuidar a perros y gatos, ya que también son susceptibles al veneno.

“Pedimos a la población que reconozca a está palomilla y en caso de encontrarla evitar tocarla, principalmente los niños”.

https://www.youtube.com/live/af4i50PWNf8?si=ZmeY796pzAmLK2Fr

“Es importante por el veneno que ella tiene, este es el insecto que tiene la toxicidad más fuerte, en este caso una proteína de alta masa molecular. Esto hace que al contacto con la piel inmediatamente las células nerviosas son afectadas“.

¿Cuál es el tratamiento para la oruga peluche?

No hay antídoto al veneno de la oruga peluche. Lo único que pueden hacer los médicos es aplicar un tratamiento a base de antihistamínicos para bajar la reacción del cuerpo. Hay casos extremos en los que se presenta vómito, náuseas, taquicardia y problemas respiratorios.

¿Qué deben hacer si ven una oruga peluche?

Primero que nada, deben evitar el contacto directo con la oruga. Aislar la zona, informar a Protección Civil. Después, tomar una fotografía o de preferencia un video, identificar el árbol o arbusto dónde se encuentra para determinar el hábitat en el que se encuentra. Pueden enviar esos datos directamente al profesor Rivera Cervantes a su email eugenio.rivera@academicos.udg.mx o al teléfono 31-7104-0070.