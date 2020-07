Recientemente nos enteramos que el oso que se acercó a unas mujeres que hacían ejercicio en el Parque Chipinque, ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León, sería enviado a un zoológico que porque porque como ya no le tiene miedo a los humanos es un “peligro latente para los ciudadanos”.

Sin embargo no todos estuvieron de acuerdo con esta decisión y por medio de la plataforma Change.org el movimiento México Ecológico lanzó una petición al gobierno de Nuevo León y al director general de Parques y Vida Silvestre, Gustavo Treviño Villareal, para que no encierren al oso en un zoológico.

Hasta el momento de publicación de esta nota más de 86 mil personas habían firmado la petición llamada “NO a la acción tomada contra el oso de Chipinque, NO AL ZOOLÓGICO“.

El texto que acompaña la petición afirma que el oso se encontraba en su hábitat por lo que piden que sea reubicado dentro del mismo y no terminar con su libertad encerrándolo en un zoológico.

Además que se restrinja la zona y que las personas que no cumplieron con las indicaciones del Gobierno de quedarse en casa sean multadas como es debido.

¿Por qué lo quieren mandar al zoológico?

En entrevista con medios locales, el director general de Parques y Vida Silvestre, Gustavo Treviño, explicó que el oso sería capturado y no había opción de que regresara en libertad a su hábitat porque al no tener miedo a los humanos, se convierte en un “peligro latente” para la ciudadanía no solo en Chipinque, sino en cualquier otro parque de Nuevo León.

Afirmó que hay varias opciones a donde el oso de Chipinque podría ir: Saltillo, Durango, Nuevo Laredo o San Luis Potosí pero definitivamente el parque a elegir tiene que estar en el norte ya que ahí está su hábitat y aunque el oso esté encerrado necesitará lugares con condiciones climáticas a las que está acostumbrado.