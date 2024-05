Lo que necesitas saber: En menos de una semana, dos candidatas a alcaldías del Estado de México han sido atacadas. En ambos casos las autoridades han dicho "pos es que no tienen medidas de protección"...

Ayer les dijimos que Chiapas es una de las entidades más peligrosas en el actual proceso electoral… pero el Estado de México “no vende piñas”. Ayer, 21 de mayo”, fue el escenario del ataque en contra de la candidata a la alcaldía de Otzolotepec. Y no sólo eso: debido a la inseguridad, una abanderada que pretendía ser alcaldesa de Acambay, ha decidido parar su campaña.

Secretaría de Seguridad se excusa: candidata no tenía medidas de protección…

En el caso de la alcaldía de Otzolotepec, se trata de la candidata Sinaí Lugo Vargas. De acuerdo con los reportes, la representante del PRI fue atacada mientras viajaba en su vehículo por las calles del mencionado municipio. Como ha ocurrido en casos similares, se indica que los responsables del ataque iban a bordo de una motocicleta, misma que usaron para escapar sin problema alguno.

El hecho fue confirmado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la cual, por medio de un comunicado, señaló que ya entró en contacto con Sinaí Lugo. Afortunadamente, la candidata a la alcaldía de Otzolotepec salió ilesa de la agresión y dice encontrarse fuera de peligro.

Así como ocurrió hace unos días, cuando la candidata de Ocoyoacac (también en el Edomex), Nancy Valdez, fue atacada cuando iba rumbo a un debate, las autoridades se lavan las manos de la agresión en contra de la aspirante a la alcaldía de Otzolotepec.

En su comunicado, la Secretaría de Seguridad insinúa que la candidata fue agredida por no haber solicitado medidas de protección… como si la protección de los ciudadanos dependiera de quien la pide y quien no. Pero bueeeeeno, ya la balacearon, por suerte sobrevivió, así que, partir de ahora, se “emprenderá acciones” para garantizar su salvaguarda.

Casi a la par de lo ocurrido con la candidata a la alcaldía de Otzolotepec, se dio a conocer que la aspirante de Morena a alcalde de Acambay, Angélica Colín Pacheco, decidió suspender sus actos de campaña por seguridad.

Por medio de un comunicado difundido por medios, la candidata dio a conocer la decisión, lamentando que las autoridades de Acambay no ofrecen ninguna garantía de seguridad. Entonces, para no jugarle al ver… y proteger la integridad de militantes y simpatizantes, se suspenden actividades políticas.

