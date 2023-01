¿Ya es hora de salir de la oficina? ¿De reunirse con la familia? Tal vez de ponerse una serie y la pijama, de salir al cine con los amigos, de fiesta… Pero en Culiacán, Sinaloa no.

La detención de Ovidio Guzmán, integrante de una fracción del Cártel de Sinaloa, aumentó la temperatura en un infierno que lleva años. Violencia en pausa, congelada, esperando la menor provocación para mostrar un escenario post apocalíptico, luego calmarse y volver a la normalidad.

Violencia, narcotráfico y homicidios debajo de la alfombra, a la vuelta de la esquina, esperando el momento para explotar y volver a la pausa. A la cotidianidad.

Foto: @ma_toscano

Culiacán colapsado

De acuerdo con el reporte del INEGI, hasta el 2020 en Culiacán había un millón 3 mil 530 habitantes y más de 281 mil hogares habitados. Esta mañana, la mayoría, sino es que todos los culichis despertaron con un anuncio bastante intimidante.

“Ante los eventos que están ocurriendo en Culiacán, pido a las y los ciudadanos conservar la calma y resguardarse en sus hogares. Las autoridades están ejerciendo su tarea y los mantendremos enterados“, tuiteó el gobernador Rubén Rocha.

Los niños no fueron a la escuela, ni pensarlo. Los servidores públicos no fueron a trabajar, los restaurantes no abrieron, la señora de la tiendita de la esquina ni se asomó a la calle, todos los comercios ni siquiera levantaron la cortina… nadie salió de casa.

Y aquellos que sí salieron, porque tenían que hacerlo, fueron víctimas de asaltos, les quitaron los carros a punta de pistola, escucharon balaceras, carros quemados. El infierno.

De acuerdo con los reportes oficiales, hubo al menos 9 bloqueos en la ciudad, robaron más de 200 carros para luego incendiarlos y atravesarlos en las calles. Luego, decenas de personas entraron a las tiendas, se llevaron motos, refrigeradores y hasta sillones.

Aprovechar el caos.

Foto: Cuartoscuro

Sonia vive en Culiacán desde hace varios años aunque ella es de Los Mochis. Vive en la ciudad sitiada por el crimen organizado desde hace varios años con su esposo y sus hijos.

Recuerda que cuando la pandemia de COVID-19 llegó al país, las calles en la ciudad se vaciaron. No había gente, ni ruido, pero el silencio que se vivió este 5 de enero fue peor.

Uno de esos silencios que aparecen después de la guerra, de esos que están llenos de incertidumbre, de no saber cuándo será interrumpido por balazos.

Roberto nació en Culiacán. Cuando se enteró de lo que pasaba, lo primero que pensó fue “va a volver a suceder”. La tristeza pasó por coraje, miedo… No sabe lo que pasará en unas horas o en unas semanas, no sabe de qué manera la cotidianidad y la normalidad regresarán de nuevo, no sabe cuándo podrán salir sin peligro ni lo que sucederá cuando caiga la noche… ¿cómo se verá la ciudad cuando amanezca?

Se pregunta si esta violencia fue normalizada a tal punto que nadie haga nada, que los saqueos sean lo único que suceda y luego ya, poco a poco se calmen las aguas y listo.

En octubre de 2019 el presidente, López Obrador, dio la orden de detener al hijo del Chapo. Lo agarraron el 17 de octubre de 2019 aproximadamente a las 16:00 horas. Luego lo tuvieron que soltar por la reacción del Cártel de Sinaloa. Los criminales superaron en número a los elementos de seguridad y lo soltaron.

Pasaron más de 3 años antes que lo agarraran otra vez.

“El operativo fue implementado de manera estratégica […] para evitar afectaciones a la población y actuar con la máxima eficacia. El gabinete de seguridad nacional trabaja diariamente para pacificar el país […] Que tengamos muy claro que el camino para hacer frente a la inseguridad es cero corrupción, esa es la manera de alcanzar la paz“, afirmó la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez.

“Algo así dijeron la vez pasada, con el primer intento de agarrarlo. Que actuaban para traer la paz a Sinaloa y qué ha pasado. Actúan como si estuvieran jugando con muñequitos…”, dijo Sonia, mientras platicábamos con ella.

Una simple anécdota o el punto de quiebre

A la distancia y para quienes no estuvimos ahí, puede parecer un episodio feo de la historia, un asunto que voltearemos a ver con pesar y del que se hablará cuando recordemos el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Pero pone sobre la mesa un asunto que hemos visto, incómodos, por años, como que no queriendo: quién gobierna en las zonas calientes, cómo es que es mejor no meterse en esos lugares para no desatar situaciones así, cómo toda una ciudad, con millones de habitantes, colapsa tras la detención de un líder criminal.

Los aeropuertos y vuelos se pararon, un avión de Aeroméxico recibió un balazo, se escucha a un niño a bordo preguntarle a su mamá por qué tenían que agacharse, un avión militar maniobró para no desplomarse ante el ataque.

No hay manera de salir o entrar, hubo 9 bloqueos en la ciudad y las carreteras de salida hacia otros estados quedaron desiertas. Las empresas de autobuses no viajan a Sinaloa, tampoco salen, muchísimas personas no fueron a trabajar y no ganaron el dinero para comer.

Enfermos que no pudieron comprar las medicinas, niños que esperaban a los Reyes Magos y ahora es probable que ni ellos quieran ir a Culiacán.

Foto: Cuartoscuro

Y en redes sociales hubo muchas preguntas sobre lo que pasó, algunas nos ponen a pensar.

¿Agarrar a Ovidio Guzmán le da un golpe fuerte al Cártel de Sinaloa? ¿Se trata de un trofeo? ¿Por qué ahora sí fue el momento indicado para detenerlo y en el 2019 no? Y ahora que ya lo agarraron ¿qué va a pasar con Culiacán y todo Sinaloa? ¿cuántos días, semanas o meses estará sitiado como consecuencia de esta detención?

Y sobre todo: ¿Ovidio Guzmán es el líder de los Chapitos o es su hermano Iván Archivaldo Guzmán? ¿Sin Ovidio la fracción criminal se acabó o se unirá con otras fracciones más sangrientas y violentas para continuar el trabajo de años? ¿La detención de Ovidio sí logrará pacificar a Culiacán?

“Por favor les pedimos que no salgan a las calles, vemos vehículos circulando en la ciudad, camionetas con polarizados muy oscuros y son civiles, tampoco circulen en unidades de redilas o doble rodado, NO salgan, se sigue con los patrullamientos“, fue lo último que publicó el secretario de Seguridad de Sinaloa, Cristóbal Castañeda.