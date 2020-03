Y bueno, no todas son malas noticias. En Sinaloa fue dado de alta el ingeniero de 41 años que había sido diagnosticado con el nuevo coronavirus o COVID-19.

Este hombre es originario de Hidalgo y permaneció durante dos semanas aislado en un hotel en Culiacán. Finalmente el paciente abandonó Sinaloa este miércoles.

De acuerdo con El Universal, al conocerse el resultado negativo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), los titulares de la Secretaría de Salud autorizaron darlo de alta y también a su acompañante, que en ningún momento presentó síntomas, pero por medidas de seguridad también se mantuvo aislado.

La información que se conoce hasta ahora, es que autoridades del sector salud acompañaron a este hombre al aeropuerto de Culiacán para que este por fin regresara a su lugar de origen, ya que no presentaba ningún síntoma y los estudios más recientes resultaron negativos.

Este paciente llegó hace dos semanas a la capital de Sinaloa para brindar un curso de capacitación y adiestramiento a personal de una compañía embotelladora.

Tras presentar algunos de los síntomas de coronavirus o COVID-19, fue aislado en la habitación de un hotel en el desarrollo urbano de Tres Ríos.

Al tener una evolución favorable, después de tres días se le retiro el suministro de medicamentos y sólo se le mantuvo en observación, mientras se emitían los resultados de los nuevos análisis que le practicaron, que al final terminaron siendo negativos.

El hombre de 41 años de edad, que se encontraba en Sinaloa, había viajado recientemente a Italia junto a otros mexicanos, con lo que se sospecha que por ello presentó síntomas de contagio.

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus o COVID-19 como una pandemia.

Tedros Adhanom, titular de la OMS, señaló que existe un nivel alarmante de propagación e inacción ante el COVID-19, lo que podría significar una llamada de atención para el mundo.

🚨 BREAKING 🚨

“We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic”-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

