¿Hong Kong? Estos son los países más libres del mundo según índice 2020

Recientemente, el Instituto Cato y el Instituto Fraser dieron a conocer el Índice de Libertad Humana 2020, el cual muestra el estado de libertad en todos los países del mundo. Sí, este toma en cuenta la libertad personal, cívica y económica; sin embargo, lo que principalmente mide es la ausencia de restricción coercitiva.

El Instituto Cato indica que este índice es un recurso que puede ayudar a observar de manera más objetiva las relaciones entra la libertad y otros fenómenos, tanto sociales como económicos, “así como las formas en que las diversas dimensiones de la libertad interactúan entre sí”.

De acuerdo con esta organización, este sexto índice anual mide la libertad humana de los países tomando en cuenta 76 indicadores distintos de libertad personal y económica en las siguientes áreas:

Por otra parte, señalan que este índice cubre hasta 162 países, a los cuales mide en una escala de 0 a 10, donde 10 representa más libertad, y agregando que la calificación promedio en 2018 fue de 6,93. Igualmente indican que entre los países incluidos en el informe de este año y el del año pasado, el nivel de libertad apenas mejoró un 0.01 en comparación con 2017, con 87 países aumentando sus calificaciones y 70 disminuyendo.

Los países que ocupan los 10 primeros lugares son: Nueva Zelanda, Suiza, Hong Kong, Dinamarca, Australia, Canadá, Irlanda, Estonia, Alemania y Suecia; estos dos últimos empatados en el noveno lugar.

Igualmente, otros países destacados son: Japón (11), Reino Unido y Estados Unidos (empatados en el lugar 17), Taiwán (19), Corea del Sur (26), Chile (30), Francia (33), Sudáfrica (68 ), Argentina (70), México (86), Brasil (88), Kenia (93), India (111), Rusia (115), Turquía (119), China (129), Arabia Saudita (151), Egipto ( 157), Irán (158), Venezuela (160) y Siria (162).

De las 10 regiones calificadas, los niveles más altos de libertad se encuentran en América del Norte, Europa Occidental y Asia Oriental. Asimismo, los niveles más bajos están en Medio Oriente, África del Norte, África Subsahariana y Asia Meridional.

Mientras que la libertad de las mujeres, la cual se midió con cinco indicadores del índice, es más fuerte en América del Norte, Europa Occidental y Asia Oriental y menos en Oriente Medio, África del Norte, África Subsahariana y Asia Meridional.

Curiosamente, entre los países con mayor libertad humana encontramos a Hong Kong, una región administrativa de China donde recientemente se ha presentado bastante represión en contra de manifestantes. Incluso, el propio Instituto Cato comenta que este se trata de un caso extraordinario.

