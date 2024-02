Lo que necesitas saber: 'Good Vs. Evil', el comercial que Nike lanzó en 1996 y donde apareció Jorge Campos, fue aparentemente plagiado por el PAN en Guanajuato, quienes lanzaron un spot político que es básicamente lo mismo.

Cuando se trata de política en México, muchos podemos decir que ya lo vimos todo (y si no, no tardamos en hacerlo). Más en estas épocas de elecciones donde los partidos políticos (PRI, PAN, Morena, PRD, etc.) hacen de todo con tal de mendigar conseguir votos.

Y cuando pensábamos que lo peor que podríamos ver estos días son espacios públicos repletos de propaganda o influencers queriendo dar su opinión de política que nadie les pidió, llega el PAN con un video que nos deja con más preguntas que respuestas.

El PAN en Guanajuato lanzó un nuevo spot político. Foto @PanGuanajuato (X)

El PAN en Guanajuato lanzó un nuevo spot político bastante pambolero

Resulta que a través de su cuenta de X, el Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, lanzó un spot político con una historia bastante interesante, donde una jugadora del PAN se enfrenta a varios demonios durante un juego de futbol.

En el spot aparece la jugadora con la playera de dicho partido político y quien, sin miedo, se pone a jugar contra las “fuerzas oscuras y tramposas” que quieren tomar el control de Guanajuato. “Esta es nuestra cancha y la vamos a defender”, dice el comercial que les dejaremos a continuación:

Guanajuato tiene la fuerza para lograrlo todo y unidos vamos a defender nuestra tierra. ??¡Es un honor estar con la mejor! ?#VieneLaMejor pic.twitter.com/2UB6X9nHUE — PAN CDE Guanajuato (@PANGuanajuato) February 25, 2024

Que tiene un sólo defecto: es el plagio a un comercial de Nike

Seguramente en las juntas creativas donde se discutió la realización de este spot, no faltó quien creyó que era una idea maravillosa y bastante ingeniosa. Sobre todo porque en los últimos días el PAN en dicho estado se ha hecho promoción con cosas relacionadas al futbol.

La cosa es que el comercial del PAN no sólo da cringe –como dicen los chavos–, sino que además es una copia bien descaradota de un comercial que Nike, la conocida empresa de productos deportivos, hizo en el año de 1996.

Que es un plagio al comercial ‘Nike: Good vs. Evil’ de 1996. Foto: @PanGuanajuato (X)

Sí, hablamos de ‘Nike: Good Vs. Evil’ donde apareció Jorge Campos

Se trata de ‘Nike: Good Vs. Evil’, una campaña internacional que la empresa de “la palomita” lanzó hace 28 años y la cual revolucionó toda la industria de los comerciales publicitarios en el futbol, pues puso la vara alta para la competencia.

Este comercial se realizó con motivo de la Eurocopa de Inglaterra de ese año (por eso se grabó en dicho continente) y fue protagonizado por grandes estrellas del futbol como el portero mexicano, Jorge Campos; Ian Wright, Edgar Davids, Paolo Maldini, Luís Figo, Patrick Kluivert, Tomas Brolin, Ronaldo y Eric Cantona.

Que muestra a súper estrellas del futbol jugando contra demonios en un coliseo

La trama del comercial ocurre en el Coliseo de Roma (en la vida real en realidad la grabación ocurrió en el coliseo de Thysdrus, en Túnez) donde el equipo de superestrellas del balompié, en medio de un eclipse total de sol, se enfrentan a un equipo de varios demonios.

El spot publicitario, además de las estrellas de futbol, contó con una gran producción. Comenzando por el hecho de que estuvo bajo la dirección de Tarsem Singh Dhandwar, quien también ha hecho videos musicales como “Losing My Religion” de R.E.M. y “911”, de Lady Gaga.

El comercial se lanzó en 1996 y fue todo un éxito en el mundo del marketing

‘Nike: Good Vs. Evil’ fue narrado en voz en off por el actor sueco Max Von Sydow, a quien seguro ubican como el padre Merrin en la película ‘El exorcista‘ (1973) o por interpretar al Cuervo de tres ojos en la sexta temporada de la serie ‘Game of Thrones’.

La intención de Nike con este comercial era meterle más punch al marketing de su línea de productos para el fútbol. Tal y como lo llevaban haciendo desde años antes con comerciales espectaculares de baloncesto que estaban protagonizados por figuras como Michael Jordan.

‘Good vs Evil’ es considerada como una de las mejores campañas que Nike ha lanzado en su historia. Primero porque fue de las primeras donde apareció el conocido lema de la empresa: Just Do It, pero también porque los efectos especiales en él fueron hechos de manera artesanal y su campaña fue un rotundo éxito.

Nike incluso armó dos versiones de este comercial, donde la única diferencia era que para la versión estadounidense reemplazaron a Tomas Brolin por Joe-Max Moore. Y además, lanzó mercancía oficial alusiva a la trama de ‘Nike: Good Vs. Evil’.

Tanto que los del PAN decidieron usar la misma idea para dar pena ajena

‘Good Vs. Evil’ se estrenó en abril de 1996 y tuvo en ese entonces a especialistas deportivos –y público en general– analizando de ‘pe a pa’ todo el concepto del comercial.

Pero estamos casi seguros que los involucrados en este comercial, que se realizó hace casi tres décadas y costó un millón de dólares, jamás se imaginaron que su idea un día se las iba a plagiar un partido político en México que se quiso ahorrar el guión y presupuesto…

Foto: @PANGuanajuato (X)

