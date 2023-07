Lo que necesitas saber: Hoy se cumplen 100 años de la muerte de Pancho Villa y les contamos cómo pudo haber originado la palabra "gringo".

Justo este jueves 20 de julio de 2023, se cumplen 100 años de la muerte de Pancho Villa y acá les queremos contar algunas historias o datos que tal vez no conocían de este polémico e histórico personaje de la Revolución Mexicana, como que él pudo haber originado la palabra “gringo”.

¿Por qué se cambió el nombre?

Como casi todos saben, Pancho Villa en realidad no se llamaba así, sino José Doroteo Arango y Arámbula, quien nació un 5 de junio de 1878 en el rancho de La Coyotada, en el municipio de San Juan del Río, en el estado de Durango.

Entonces, ¿por qué se cambió el nombre? Hay muchas historias sobre la razón, y acá les contamos algunas de ellas. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), en 1896 se unió a la gavilla de Ignacio Parra, donde aprendió sobre los caminos de Durango y cómo utilizar armas de fuego. Sin embargo, en 1902, lo arrestaron y obligaron a entrar al ejército, por lo que tiempo después escapó a Chihuahua y decidió cambiarse el nombre a Francisco Villa, intentando llevar una vida legal, aunque igual robaba y vendía ganado.

Pancho Villa / Foto: División de Impresiones y Fotografías de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos

Peeero… También, de acuerdo a Memoria Política de México, el revolucionario mexicano cambió su nombre, al dedicarse al bandidaje, en alusión a que su papá había sido hijo de Jesús Villa. Aunque igual señalan que existe la versión de que lo hizo porque desertó cuando fue reclutado por el ejército, de 1901 a 1902.

Cualquiera fuera la razón, todos ubican a este personaje como Pancho Villa, no por José Doroteo Arango.

La rara diferencia entre su acta de nacimiento y su fe de bautismo

También, de acuerdo con el INEHRM, existe una rarísima diferencia entre el acta de nacimiento de Pancho Villa y su fe de bautismo, pues aunque en ambos documentos se señala que nació el 5 de junio de 1878, lo que no coincide es el nombre de su abuela paterna, ya que en la primera se lee “Faustina Vela” y en el otro papel “Feliciana”.

Foto: Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Sí, los expertos creen que podría tratarse de una simple mala transcripción; sin embargo, consideran que igual podría ser una manipulación ordenada por el mismísimo revolucionario “con la intención de patentizar un pasado transparente y, de paso, fortalecer la idea de legitimidad concedida a su padre Agustín Arango Vela”.

Al respecto, los expertos explican que quizá pretendía demostrar que era producto de un matrimonio “bien establecido”. De hecho, agregan, uno de los asuntos que más les ha sido difícil de estudiar es justo su origen biológico.

¿Su padre era un hacendado?

De acuerdo con el cronista Adolfo Carrasco Vargas, el padre de Doroteo Arango pudo ser el dueño de la hacienda “Ciénega de Basoco”, Luis Fermán, ya que en aquellos tiempos los hacendados acostumbraban a aplicar el llamado “derecho de pernada”, que no era otra cosa que pasar la primera noche con las mujeres que se casaban dentro de sus propiedades, pues se justificaban señalando que se habían hecho cargo de los gastos de las bodas.

Foto: Colección Elmer y Diane Powell.

Justo por esta costumbre, se dieron muchos casos en los que los primogénitos eran hijos del hacendado; algo que coincidiría con la historia de Pancho Villa, ya que entre sus hermanos, él era el mayor.

Incluso una investigación reciente del historiador Rubén Osorio podría confirmar esta teoría, ya que por medio del método de rescate oral, ha interrogado a los descendientes del hacendado, pero éstos sólo han indicando que se trata de “un secreto de familia”.

“The Mexican Bandit”

Tal vez uno de los documentos que incrementó la leyenda de Pancho Villa fue el que escribió un soldado de Estados Unidos, más o menos en 1916, cuando intentaban agarrar al “Centauro del Norte” por su entrada a Columbus, Nuevo México.

Así es, se trataba de un libro llamado “The Life and History of Francisco Villa. The Mexican Bandit”, el cual presuntamente se distribuyó entre los militares estadounidenses que estaban en la frontera con México, con la intención de incrementar el odio contra el revolucionario mexicano que se atrevió a meterse en su territorio.

Foto: Biblioteca del Congreso de Estados Unidos // Las historias de la vida de Pancho Villa.

“En el relato, totalmente ficticio y lleno de historias insostenibles, se pretende evidenciar que Doroteo Arango (apellido que el capitán Kennedy transcribe como Arranzo) era un desalmado criminal, quien, sin ningún remordimiento mataba, violaba y robaba a todo aquel que se le atravesara en el camino pero, especialmente, a los que ostentaran la nacionalidad de las barras y las estrellas“, cuenta el INEHRM.

Además, el autor de este texto se atrevió a soltar el rumor de que el verdadero padre de Pancho Villa había sido de raza negra; aaaunque, según un documento del Archivo Histórico de Parral, de 1907, lo describía como un hombre de 30 años, alto, de complexión robusta, güero, de ojos verdes, barba cerrada, boca chica, nariz ancha, carirredondo y que montaba un caballo de color obscuro; características que para nada coinciden con la del soldado norteamericano.

John Reed, el periodista gringo que siguió a Pancho Villa

Pero no todos los “gringos” lo odiaban, ya que un periodista estadounidense llamado John Reed incluso se animó a seguir a Pancho Villa, integrarse a su ejército para narrar en la Metropolitan Magazine cómo era el duranguense, según la Gaceta de la UdeG.

Foto: Universidad de Texas // Las historias de la vida de Pancho Villa (el que está junto a él no es John Reed)

Aunque el reportero contó que en una ocasión uno de los hombres de Doroteo quiso fusilarlo: “Yo estaba a punto de saltar, agacharme o gritar. De pronto fijó la vista en la mesa, donde estaba mi reloj de pulsera, de a dos dólares. ‘¿Qué es eso?’, me preguntó, ‘¡Un reloj!’ Rápidamente le mostré cómo ponérselo. Inconsciente fue bajando poco a poco las pistolas… ‘¡Ah! —respiró— ¡Qué bonito está! ¡Qué precioso!’ ‘Es de usted’, le dije”.

Ésta y otras anécdotas de esta experiencia junto a Pancho Villa se publicaron luego en un libro titulado “México insurgente”, donde igual se encuentran otras vivencias de Reed intentando entrevistar al guerrillero.

¿En serio amaba los licuados de fresa y odiaba el alcohol?

Según México Desconocido, la bebida favorita de Pancho Villa era nada más y nada menos que el licuado de fresa. Sí, de acuerdo con esta historia, el revolucionario buscaba siempre fuentes de sodas para conseguir este manjar preparado con leche y fruta, incluso pasándose la frontera para conseguir las malteadas en Estados Unidos

Y sumada a esta anécdota, muchos aseguran que el Centauro odiaba las bebidas alcohólicas, llegando a contar que cuando fue gobernador de Chihuahua, mandó a cerrar hasta 50 cantinas, construyendo en su lugar la misma cantidad de escuelas.

Foto: Biblioteca del Congreso de Estados Unidos // Las historias de la vida de Pancho Villa.

Al respecto, Paco Ignacio Taibo II escribe lo siguiente en el libro “Pancho Villa. Una biografía narrativa”: “Un personaje con fama de beodo que sin embargo apenas probó el alcohol en toda su vida, condenó a muerte a sus oficiales borrachos, destruyó garrafas de bebidas alcohólicas en varias ciudades que tomó (dejó las calles de Ciudad Juárez apestando a licor cuando ordenó la destrucción de la bebida en las cantinas), le gustaban las malteadas de fresa, las palanquetas de cacahuate, el queso asadero, los espárragos de lata y la carne cocinada a la lumbre hasta que quedara como suela de zapato“.

Pancho Villa pudo haber originado la palabra “gringo”

De acuerdo con la Revista Reporte, una de las tantas teorías del origen de la palabra “gringo” está relacionada con Pancho Villa.

Sí, según esta versión, en la expedición de los militares gabachos para buscar al Centauro del Norte por su ataque contra Columbus, Doroteo estaba viendo con sus binoculares el movimiento de los soldados estadounidenses intentando encontrarlo, por lo cual él les gritaba desde lejos “green go”, queriendo decirles en realidad “green go home” por el color de sus uniformes.

Foto: Biblioteca del Congreso de Estados Unidos // Las historias de la vida de Pancho Villa.

Sin embargooo… esta teoría podría no ser cierta, ya que David Bowless, escritor estadounidense, ha explicado que no tiene sentido porque los uniformes de los norteamericanos en ese tiempo no eran verdes, sino azules.

¿Conocían alguna de estas historias de Pancho Villa?

