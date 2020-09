La pandemia “nos está tratando mejor” que a otros países, dice AMLO

Mientras se pueda, AMLO sigue con el dicho muy a la EPN de “a otros países les va peor”… pero avísenle que cada vez se le está acabando más ese argumento, porque con las más de 70 mil muertes que México ya reporta, es el cuarto país en el mundo donde más duro ha azotado el COVID-19.

Durante la supervisión de las obras para ampliar la Línea 12 del Metro (ésa que le trae malos recuerdos a Ebrard), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se aventó la puntada de asegurar que la pandemia “nos está tratando mejor” que a otros países. Según el mandatario, “hay datos que lo demuestran”.

¿Cuáles? No dijo, porque “no deben darse comparaciones”, aclaró… para que luego no lo echen de cabeza, como hace unas semanas cuando aseguró que México había manejado la pandemia mejor que España y desde allá la ministra de Relaciones Exteriores le mandó a decir que “[comparar] no ayuda ni es útil” para los mexicanos.

Como sea, AMLO aseguró que México ha sabido enfrentar al COVID-19 mejor que otros países. No sólo aquellos con bajos recursos, sino los de primer mundo. “Inclusive en países con más potencial económico, que se pensaría que tienen más infraestructura para la atención médica; sin embargo, no han podido enfrentar con éxito esta pandemia”.

Más de 70 mil muertes: el “éxito” de México… según AMLO

Lo dicho por AMLO fue ayer domingo, justo cuando la Secretaría de Salud reportó que México (¿exitosamente?) ya rebasó la barrera de las 70 mil muertes por COVID-19 y de los 668 mil casos acumulados… ahhhh y días después de que dos estados de la República dieran reversa a su semáforo epidemiológico, regresando al naranja, luego de sólo unos días de disfrutar el amarillo.

En agosto y septiembre se han recuperado empleos

Así como ya lo ha dicho en otras ocasiones, AMLO volvió a señalar que México va requetebién en las dos crisis que el mundo enfrenta: la sanitaria y la económica. En esta última, el presidente fue más cauto, señalando que apenas estamos remontando. Se comenzó en agosto y, en lo que va de septiembre, ahí la llevamos:

“No olvidemos, abril, mayo, junio y julio perdimos empleos; agosto y lo que va de septiembre ya llevamos recuperados alrededor de 120 mil empleos, es decir, va mejorando la economía y vamos hacia la normalidad de las actividades productivas”.

De acuerdo con AMLO, otros asuntos que ya se están atendiendo son el bienestar del pueblo, el apoyo al campo y la seguridad. En todas, según, ya se ha ido avanzando… en resumen, n’ombre, vamos bien, bien. Quién sabe, entonces, por qué tanta protesta, manifestación, toma de presas y de sedes de Derechos Humanos.