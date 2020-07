Ante la respuesta de Beatriz Gutiérrez Müller al comentario de un usuario sobre la atención para los niños con cáncer, padres de niñas y niños que padecen esta enfermedad y el Movimiento Nacional por la Salud difundieron una carta para pedir a la escritora que ofrezca una disculpa pública por su reacción en redes sociales.

Como saben, la mañana de este 1º de julio —segundo aniversario de la victoria de AMLO en las elecciones de 2018— Beatriz Gutiérrez Müller fue tendencia en redes por responder con sarcasmo a un usuario que preguntó cuándo la No primera dama atenderá a los niños y las niñas que padecen cáncer.

Y esta fue la reacción de algunos grupos ante la respuesta de Beatriz Gutiérrez Müller.

“Nos ofende profundamente la respuesta frívola”

Los grupos compararon la situación que viven con la celebración de los simpatizantes de la 4T —en contexto del aniversario del triunfo electoral de 2018.

“Los papás de niños con cáncer de diversos hospitales del país, exigimos a los diferentes niveles de gobierno el pronto restablecimiento en el flujo de medicamentos pediátricos oncológicos que hacen falta”, expresaron las familias inconformes.

Y añadieron:

“Nos ofende profundamente la respuesta frívola y deshumanizada de la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Entendemos muy bien que no ostenta cargo público alguno, que no es médico y mucho menos especialista oncológico, pero esta respuesta no es propia de una académica, debería ser más empática y humana en su respuesta hacia las madres y padres que tenemos hijos con cáncer.

Padres y madres de niños con cáncer exigen una disculpa pública de Beatriz Gutiérrez Muller. Ah, y sigue el desabasto. Y sigue en curso el amparo de médicos pediatras oncólogos para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y les permita hacer su trabajo. pic.twitter.com/BnHYzxNfyG — Ana Francisca Vega (@anafvega) July 1, 2020

“¿Tú nos responderías así? Por ello le exigimos que rectifique sus palabras y nos brinde una disculpa pública”.

Vale señalar que la problemática del abasto de medicamentos para los niños con cáncer no es nueva. En agosto de 2019, las familias advirtieron sobre este problema. Luego, las autoridades sanitarias junto con la Segob (Secretaría de Gobernación) organizaron mesas de diálogo pero estas no rindieron frutos concretos.

En cuanto a Beatriz Gutiérrez Müller, la investigadora protegió su cuenta de Twitter y ahora es sólo accesible para sus seguidores.