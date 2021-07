Para Monreal es sí o sí: “Voy a estar en la boleta presidencial, espero sea con Morena”

Acusado de traicionar a Morena en las pasadas elecciones, crítico del método que el partido utilizará para elegir candidato en 2024… y ahora esto. Hasta parece que lo que busca Ricardo Monreal es que la banda morenista le haga más el feo. Pero bueno, es la estrategia… a ver cómo le sale.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el senador de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que estará en la boleta electoral que los votantes reciban en 2024 para decidir quién quedará en lugar de AMLO como presidente. Si es representando a Morena, chido, sino, también.

“Voy a estar en la boleta presidencial, espero estar con Morena y con el presidente López Obrador (…) Quiero que sea con Morena, pero en este momento es largo el camino de reflexión”, señaló Monreal.

Para quienes crean que estamos poniendo ideas locas… sobreinterpretando las palabras del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, pues va la pregunta que desembocó en la ya polémica declaración de Monreal: al iniciar la entrevista, lo primero que preguntó López-Dóriga fue: “Yo he dicho que vas a estar en la boleta electoral de 2024… con Morena o sin Morena; con el presidente López Obrador o sin él. Tú me dices, ¿sí o no es así?” Y ya, Monreal respondió…

El senador aseguró haberse preparado por muchos años para este momento (bueno, para lo que se viene en dos años y medio, aproximadamente)… pero por el momento no quiere andar de “ambicioso vulgar”, adelantándose a los tiempos políticos. “A pesar de que la campaña anticipada genera mucho ruido y descalificación, sí voy a estar ahí”.

Aunque en las últimas semanas se ha visto que AMLO tiene preferencia por Claudia Sheinbaum para la sucesión presidencial (y, por ahí, ya metió también a Marcelo Ebrard entre sus gallos), para Ricardo Monreal la jefa del gobierno de la CDMX no es la candidata “oficial”… aunque aceptó que ha notado que López Obrador la tiene en sitio especial a ella… y a los otros políticos que mencionó hace unos días en la mañanera (donde él fue omitido).

“Él tiene razón [en no mencionarme como uno de sus gallos], yo no me ofendo por eso. Él tiene su criterio y razones para expresar y mencionar nombres que considera con capacidad y talento para sucederlo… pero creo que va a ser una etapa muy complicada, ésta, de la sucesión anticipada”, agregó Ricardo Monreal.