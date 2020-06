La tarde de ayer, domingo 28 de octubre, un hombre y una mujer salieron de su casa, en el vecindario de Forest Park, y apuntaron con un arma y un rifle a manifestantes del movimiento Black Lives Matter para que salieran de su propiedad.

El video del suceso se difundió rápidamente por medio de redes sociales y causó indignación entre los usuarios quienes calificaron la amenaza con un acto racista y discriminatorio.

here’s what happens when you march on Portland Place in St. Louis, MO

they’re scared of their own community pic.twitter.com/Ng8qW1Pa6C

— avery (@averyrisch) June 29, 2020