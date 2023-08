Lo que necesitas saber: Las declaraciones de Andrea Giambruno se dan a días de reportarse dos violaciones grupales en Italia.

España ha sido ejemplo de cómo se solapan las agresiones contra las mujeres. Ahora también se ve en otro país de Europa, cortesía del periodista Andrea Giambruno, quien es nada menos que la pareja de la primera ministra de Italia.

Durante la transmisión del programa que conduce en Rete4, la pareja de Meloni aconsejó a las chicas que no beban. De esa forma, diiiiice, podrán evitar ser agredidas sexualmente. “Si evitas emborracharte y desmayarte, probablemente también evitas ciertos problemas y el riesgo, de hecho, de lanzarte a la boca del lobo”, aseguró.

Giambruno fue apoyado por ala conservadora de Italia

De acuerdo con medios internacionales, la flamante pareja de la primera ministra de Italia ofreció su opinión de “experto” durante una mesa en la que se discutía el caso de una joven de 19 años agredida sexualmente. De acuerdo con los testimonios que ha ofrecido la chica de Palermo, fue obligada a beber por sus agresores y, una vez inconsciente, abusada.

El consejo de la pareja de la primera ministra de Italia fue secundada por el director del diario Pietro Senaldi. “Si quieres evitar una violación, sobre todo, no pierdas el conocimiento”, agregó el periodista. Ambos, Senaldi y Giambruno, acordaron en condenar a los agresores de la joven, pero no perdieron oportunidad de señalar que la responsable de su propia agresión fue ella, la víctima. “Siempre malinterpretan sus palabras”, comentó uno de sus seguidores en redes.

Como era de esperarse, los comentarios de Giaumbruno fueron rechazados por una amplia parte de las personas que vieron el programa… y también por los críticos del gobierno de Giorgia Meloni. “Simplemente no pueden evitar culpar a las mujeres: No salgas sola, no vayas a lugares oscuros, no te vistas provocativamente. Todo esto ya no es aceptable”, reprochó Cecilia D’Elia, senadora del opositor Partido Demócrata.

Primera ministra de Italia promete limpiar a su país del narcotráfico

Las desafortunadas declaraciones de Giambruno se dieron cuando también está en foco la lucha de su pareja contra la mafia de Nápoles, donde también se dio una abuso grupal en contra de dos niñas de 13 años.

Pero bueno, sobre lo que dijo su pareja, con la que tiene una hija de siete años, la primera ministra de Italia no ha dicho nada. Por su parte, el susodicho aplicó la clásica: “me descontextualizaron”. “Dije que la violación es un acto abominable (…) Nunca dije que los hombres tengan derecho a violar a mujeres borrachas”, aclaró.

