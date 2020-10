Y en Francia: Hay alerta máxima en París y nuevas medidas de restricción por COVID-19

Va de nuevo. Para las autoridades de París los contagios de COVID-19 están avanzando muy rápido y antes de que se sature el sistema de salud, el gobierno tomó la decisión de decretar una alerta máxima y anunciar nuevas medidas de restricción como el cierre de bares y gimnasios, al ser considerados lugares de alto riesgo de contagio.

En conferencia de prensa, la alcaldesa de París Anne Hidalgo explicó que los bares permanecerán cerrados durante dos semanas mientras que los restaurantes —para no cerrar— tendrán que aplicarse a otras restricciones como limitar el grupo de personas.

À partir de demain, de nouvelles mesures entrent en vigueur à Paris. Face à cette crise, nous devons travailler tous ensemble pour protéger les personnes qui risquent une forme grave du #Covid_19 et préserver le système de santé et la vie sociale des Parisiennes et des Parisiens. https://t.co/KNylIUuwlK

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 5, 2020