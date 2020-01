Van pa´ fuera: El parlamento de Irak ya aprobó una moción para que las tropas de EUA salgan del país

En medio de la tensión que se vive entre Estados Unidos e Irán tras el asesinato del general Qasem Soleimani (junto a muchas otras diferencias), el parlamento de Irak ya aprobó una moción para solicitar que las tropas estadounidenses, ubicadas en diferentes bases dentro de su territorio, abandonen el país.

Desde que se dio el ataque con drones que culminó en la muerte de Soliemani, ataque del que después el Pentágono confirmó a Estados Unidos como responsable, diferentes grupos de la Cámara de Representantes del Parlamento Iraquí (principalmente chiíes) comenzaron a presionar para que se llevara a cabo una sesión extraordinaria con el fin de discutir la salida de las tropas de EUA.

Los motivos son varios. En primer lugar, aseguran que el ataque a Soleimani representa una violación de la soberanía de Irak. En segundo lugar, consideran que tras eliminar la presencia de ISIS en su territorio (motivo principal por el cual se estableció un acuerdo de coalición con la milicia norteamericana), la presencia del ejército de los Estado Unidos ya no es necesaria.

Este domingo se llevó a cabo dicha sesión extraordinaria, y la moción para las tropas de EUA abandonen el país resultó aprobada. Sin embargo, todavía no es oficial, únicamente se trata de una moción (no de una ley) que permite al Parlamento exigir a su gobierno empezar inmediatamente las negociaciones con Washington para que sus tropas salgan del país y no puedan hacer uso de sus recursos por ningún motivo.

“El Gobierno iraquí debe trabajar para poner fin a la presencia de cualquier tropa extranjera en suelo iraquí y prohibirles usar su tierra, espacio aéreo o agua por cualquier razón”, indica la moción, de acuerdo con información de Reuters. Además, Adel Abdul Mahdi, primer ministro de Irak, sostiene que la salida de las tropas de EUA es la mejor opción para Irak en estos momentos.

La moción se aprueba un día después de que la base militar aérea de la ciudad de Balad, ubicada muy cerca de la capital Bagdad, registrara explosiones presuntamente por un ataque con misiles. En dicha base hay presencia del ejercito estadounidense, y aunque todavía no se emite mayor información al respecto, se cree que se trata de las primeras represalias por la muerte de Soleimani.