Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere… ¡me quiere! Si tú y tu amorsito no tienen planes para celebrar el mes del amor y la amistad todavía, acá te dejamos una opción bastante chida.

Se trata del primer paseo nocturno de “Muévete en Bici” de este 2023 y se llevará a cabo con la temática del día del amor y la amistad.

Foto: Semovi

Un paseo en bici del amors

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) anunció que el próximo 25 de febrero se llevará a cabo el primer paseo nocturno de “Muévete en Bici” con temática del Día del Amor y la Amistad.

Se trata de un recorrido que los asistentes podrán realizar en bicicleta, patines, patineta o a pie. Todo comienza a las 19:00 horas y acaba a las 23:00 horas, siendo la ruta de 20 kilómetros.

Foto: SEMOVI

El recorrido comenzará en la Fuente de Petróleos y pasará por la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. Seguirá por la Glorieta de la Diana Cazadora, la Columna de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete.

Finalmente se podrá circular sobre avenida Juárez, las calles López, Venustiano Carranza y 5 de febrero para llegar a la Plaza Tlaxcoaque o el Zócalo.

Foto: SEMOVI

En la ruta habrá 5 puntos de atención: la Glorieta del Ahuehuete, Juárez, Chapultepec, Plaza Tlaxcoaque y Fuente de Petróleos.

Podrás llevar tu bici en el transporte público

El Metro, Metrobús y Tren Ligero echarán la mano a los participantes para que puedan llevar sus bicicletas en el transporte público.

Estos tres sistemas permitirán la entrada de bicis a partir de las 17:00 horas y hasta el cierre del servicio.

El ingreso con bicis en el Cablebús es durante todo el día durante el tiempo de operación del sistema, y en los autobuses de RTP y trolebús si hay chance en las unidades.

Foto: De cero a 100