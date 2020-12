Baia baia: Alcaldesa de Naucalpan arma boda con 150 invitados en plena pandemia

Poniendo el ejemplo, ¿verdad? No ha pasado ni una semana desde que se decretó el Semáforo Rojo de COVID-19 en la CDMX y el Estado de México, y algunas autoridades de dichas entidades ya están dando de qué hablar por ser los primeros en pasarse por el ‘arco del triunfo’ las medidas para controlar la pandemia. Sí, hablamos de Patricia Durán Reveles.

La alcaldesa morenista de Naucalpan, el cuarto municipio con más contagios de coronavirus en el Estado de México y el tercero en decesos por la enfermedad, armó su boda el pasado sábado 19 de diciembre. Un día después de que el gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo, decretara el Semáforo Rojo de coronavirus.

La alcaldesa de Naucalpan se fue a Cuernavaca para celebrar su boda

De acuerdo con el portal Infobae, Durán Reveles se casó con Lázaro Gaytán, ex comisario de la Seguridad Ciudadana de Naucalpan, y festejaron el enlace por el civil en un jardín de eventos ubicado en Cuernavaca, Morelos. Una celebración a la que acudieron más de 100 invitados entre amigos y colegas de partidos políticos como Morena, PAN y Movimiento Ciudadano.

Claro que esto le trajo muchas críticas a la alcaldesa. Primero porque la morenista decidió hacer la fiesta en otro estado para evitar el Semáforo Rojo, sin tomar en cuenta que sus amigos e invitados (que no llevaron cubrebocas ni tuvieron sana distancia) viven en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que de haber un contagio afectarían a la gente de allá.

La morenista Patricia Durán, alcaldesa de Naucalpan, se casó pese a que la entidad se encuentra en semáforo rojo, con lo que está prohibido hacer fiestas o reuniones como medida preventiva para evitar mayores casos de coronavirus. https://t.co/YoQLkdhbUi

📹:Fuentes PMX pic.twitter.com/qwH0blYJNe — Político MX (@politicomx) December 20, 2020

Patricia Durán podría ‘contribuir’ a brotes en Cuernavaca, CDMX y Edomex

Después, porque Morelos es una de las entidades que se encuentran en el color naranja del semáforo, pero con riesgo de regresar al rojo. De hecho las autoridades están atentas a lo que ocurra durante estas fechas decembrinas, pues la probable llegada de miles de vacacionistas podrían desatar más contagios de los que se han contabilizado en el estado durante las últimas semanas.

Hasta el momento el Ayuntamiento de Naucalpan no han mencionado nada respecto a la fiesta, donde no se siguieron las medidas de prevención ante el COVID-19. Aunque probablemente la boda de Patricia Durán (ojalá que no) influirá en las cifras que puedan tener el Edomex y la CDMX en las próximas semanas.