“Obvio”, dicen unos de manera indiferente, pero otros no pueden no pelar los ojos por la manera tan campechana con la que AMLO soltó este dato… como diciendo: cuando domina uno, no nos metemos… y si son más de dos, pues igual: no nos metemos, total, entre ellos se matan.

En la mañanera de ayer, 15 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que, contrario a lo que dicen en varios medios (e incluso agencias de Estados Unidos), el crimen organizado no tiene dominado a México… bueeeeno, una parte sí, pero donde domina todo está tranquilo, sin homicidios.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

“Hay estados donde no hay homicidios, la mitad de los estados no tienen un problema de violencia que se refleje en homicidios; y de la otra mitad, son ocho o 10 estados en donde tenemos en el caso de homicidios más problemas”, aceptó AMLO.

De acuerdo con el presidente, la principal razón para que entidades como Estado de México, Michoacán, Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Sonora y Jalisco concentren el 50% de los homicidios, es porque en estos todavía no se ponen de acuerdo y hay disputas por el control de territorio.

Ahhhhhh, pero cosa tan chula donde ya se dejó el dominio total a un solo grupo criminal. Ahí la cosa cambia. “Por ejemplo, en Sinaloa, no está Sinaloa entre los estados con más homicidios”, presumió AMLO.

“O sea, ¿es una paz pactada, presidente?”, le preguntó la reportera en la mañanera. “Es que hay una sola banda. La mayor parte de los homicidios, 75%, tiene que ver con enfrentamientos entre grupos de las bandas”, presumió AMLO.

Foto: Screenshot

Sin decir qué se hace donde domina un grupo criminal, el presidente aseguró que, en las entidades donde hay disputas por el territorio, el gobierno reporta avances… pero no por medio de las armas, eso es de otra época, sino de programas sociales.

“Ahí hay muchísimos jóvenes trabajando como aprendices porque lo que queremos es quitarles el semillero de jóvenes, el que los jóvenes no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen, y es una labor“.

Todo este asunto lo sacó AMLO a raíz de lo sucedido recientemente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde grupos armados salieron a plena luz del día a bloquear vías y obligar a que civiles permanecieran atrincherados durante varias horas…

Lo de San Cristóbal de las Casas es, para muchos, claro ejemplo del dominio del crimen organizado… aunque las autoridades locales dicen que nomás se estaban peleando por el control de los mercados, entonces, no eran grupos del crimen organizado.

“Sí, que se dan estos casos. No es generalizado, no es lo que dicen los de las agencias estadounidenses de que el 30 por ciento del territorio está dominado por el crimen organizado en México, no es cierto, lo podemos probar”, rebatió el presidente.

Por cierto, Chiapas no está en el listado que dio AMLO de entidades con mayor índice de homicidios… y pasa lo que se vio en San Cristóbal de las Casas. Como sea, AMLO dijo que no se cambiará la estrategia de seguridad.