Lo difícil de tomar las riendas de la vida: Una entrevista por la película ‘Fractal’

Fractal de Mariana González ya está en cartelera en salas de cine del país

Escoger qué hacer con nuestra vida, cómo desempeñarla y hacia dónde encaminarla no es nada fácil, sobre todo cuando somos jóvenes. ¿Hay que tener un plan bien trazado o solo dejar que las cosas fluyan y se acomoden como deban? Complicada decisión. Lo cierto es que, en ese proceso, la búsqueda de identidad y convicción está latente, así como también lo está la incertidumbre, el miedo otras cosas más. Eso nos lo demuestra la cinta Fractal.

Dicha película es el debut cinematográfico de la joven directora mexicana Mariana González, quien nos muestra las complejas sensaciones que varios jóvenes sienten cuando es momento de tomar las riendas de su vida. Y aunque el trasfondo es bastante serio, ella nos lo cuenta a través de una historia donde vemos a una ‘bolita’ de amigos que se ha sumido en el libertinaje, la drogadicción y la aparente despreocupación… pero las cosas irán cambiando cuando una de las amigas del grupo desaparezca.

Por acá, nos sentamos a echar la platicada con Mariana sobre su ópera prima, las motivaciones de sus personajes, las complicaciones de una juventud que no sabe hacia dónde dirigirse y todos esos detalles con los que más de uno, posiblemente, se sienta identificado en cualquier etapa de la vida.

‘Fractal ‘ y la unión de un montón de situaciones

En Fractal hay un montón de situaciones pasando al mismo tiempo. Tres veinteañeros, todos adictos a la fiesta y la sustancias nocivas, se embarcan en la búsqueda de una de sus amigas cuando después de un after, ella no aparece por ningún lado. En un país como México, donde los feminicidios y las desapariciones forzadas atiborran los medios, que un ser querido no conteste el celular o no de pistas de sí mismo es sinónimo de alerta.

Así, Marco, su novia Tamara y Fede, se embarcan en un viaje por diversos puntos de la Ciudad de México para encontrar Mónica, pero en el camino mostrarán la peor versión de ellos mismos en medio de reproches, desesperación y poco más. Esto, desde luego, no es una historia que haya salido de la nada. Mariana González, la directora, nos cuenta cómo hiló cada arista de la trama y de paso, nos dice que el argumento central de su cinta incluso tiene que ver un poco con su propia experiencia.

“Yo soy bien ortodoxa cuando escribo en el sentido de que si los personajes tienen una misión, a lo largo de esta misión tú puedes ver todo este abanico de problemas, contextos y sistemas de creencia. Entonces, para mí la epifanía más grande que tuve fue cuando descubrí que tenían que buscar a Mónica. Eso me dio la pauta para poder entrelazar los miedos y preocupaciones de los personajes y el contexto de la historia. Ese ímpetu fue el vehículo narrativo dramático. Yo conocía muy bien a los personajes porque están basados en observaciones de mi entorno social”.

Un personaje ‘desesperante’ que todos tenemos en nuestra vida

Quienes ya vieron Fractal, sabrán de lo que estamos por contarles. Si no la han visto, prepárense para conocer a un personaje desesperante en toda la extensión de la palabra. Pero no lo comentamos de manera despectiva; el objetivo de Fede (protagonizado por Mario Moreno) dentro de la película es ‘enrabiarnos’, complicar las cosas y lo logra, sobre todo cuando se confronta constantemente con su -supuesto- amigo Marco (interpretado por Juan Carlos Huguenin).

Más allá de la evidente importancia que Fede tiene en este largometraje, Mariana declara que lo realmente interesante es que en la vida real, sí hay personas así de complicadas, que tiene subidas y bajadas. Y aunque eso es parte de la naturaleza humana, la directora elogia el trabajo de sus actores por la intensidad que impregnaron en sus interpretaciones.

“Creo que [el punto de quiebre entre Fede y Marco] es justo en la confrontación afuera del coche cuando están en la calle y le recuerda a Marco cómo lo conoció en un viaje de ácido llorando. Eso, desde el punto actoral, lo trabajé mucho con Carlos y con Mario porque esa escena nos costó mucho trabajo. La grabamos cuatro veces. Fue una de las escenas más difíciles porque tenía que sentirse el dolor del momento en que los amigos se dicen verdades y lo hacen para herirse. Ese es el punto de quiebre. También el personaje de Fede, cuando sale del segundo after, no aprendió la lección. Es un personaje muy incongruente que tiene subidas y bajadas, pero he visto personas que son así. Fede es un frenesí intenso y Mario desde el punto de vista actoral, lo hizo excelente porque no era un personaje fácil”.

El inesperado protagonista de ‘Fractal’

Marco es uno de los protagonistas y en primera instancia, parece el más desinteresado por la situación que él y sus amigos atraviesan. Encima de todo, está desempleado, es un ‘junior’ y es adicto. Pero en medio de todo el asunto, se redime y él es quien lleva la situación de los amigos a buen puerto… peeero su vida personal de la nada, no deja de atormentarlo. Él, a final de cuentas, es el reflejo en el que varios se verán identificados si es que algunas vez pasaron por esa sensación de incertidumbre con la vida.

Con todo ello, Mariana González, quien lo identifica como el protagonista de Fractal, nos platica que el final de la película, abierto a la interpretación, también nos deja una lección de que sea lo que sea, hay que tomar una acción si queremos un cambio.