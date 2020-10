PEMEX despide a su encargado de Recursos Humanos tras reunirse con Romero Deschamps

Chiaaaa, uno ya no puede reunirse con un personaje de dudoso prestigio (al que las autoridades no le han hecho naaaaaaada), porque se queda sin chamba. Eso es lo que le pasó al encargado de Recursos Humanos de PEMEX, por andarse juntando con el exlíder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.

Por medio de un comunicado, Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó que su titular de la Coordinación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Alejandro Cabrera, desde este momento puede considerarse como desempleado, luego de que se analizó el video en el que se le ve en un restaurante con Romero Deschamps…

Ver en YouTube

Por cierto, en dicho video también se ve al diputado del PRI, Manuel Limón, así como al presidente del Consejo General de Vigilancia del Comité Ejecutivo General del del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Fernando Navarrete Pérez… pero a ellos, al parecer, no les pasará nada. Nomás la cosa es contra Cabrera.

“La empresa productiva del Estado considera que el actuar de la persona mencionada, unilateral y sin el conocimiento y mucho menos autorización de sus superiores jerárquicos, se apartó de los principios éticos que rigen a PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales”, indica el comunicado para justificar el despido de Cabrera.

Cabe señalar que en el mencionado comunicado PEMEX no indica directamente que haya estado mal la reunión con Romero Deschamps, sino que el motivo del despido es que la realizó en un restaurante y en horario laboral, ya que siendo Cabrera un funcionario de Petróleos Mexicanos “toda actividad relacionada con el motivo de su encargo, debe ser atendida den​tro de las instalaciones”.

AMLO pidió la investigación del funcionario de PEMEX

Otro punto que determinó el despido de Cabrera, es que PEMEX no da chance de que empleados se reúnan con ex directivos y/o ex líderes sindicales sin relación laboral con la empresa… y, claro, el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenó la investigación del funcionario, luego que en la mañanera se le cuestionó sobre el video de la reunión.

“No termina de irse lo viejo y no acaba de llegar lo nuevo”, señaló el mandatario, para referirse específicamente al caso de Cabrera Fernández. Los funcionarios no deben tener relaciones con empresarios o personas que “puedan significar compromisos de intereses”.