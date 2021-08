Pentágono exigirá a todos los militares vacunarse contra COVID-19

Antivacunas puede haber en todos los sectores… pero hay sectores que no pueden darse el lujo de tener en sus filas a gente que todavía no esté inmunizada contra el COVID-19. Y quién sabe en otros países, pero en Estados Unidos todo miembros de las Fuerzas Armadas deberá estar vacunado. Así ya lo decidió el Pentágono.

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, informó que los militares tendrán que vacunarse contra el COVID-19 sí o sí… por petición del presidente Joe Biden. [Él pidió que ] “considerara cómo y cuándo podríamos agregar las vacunas contra la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) a la lista de las requeridas para todos los miembros del servicio”.

Según las expectativas de Austin, la vacunación masiva y obligatoria de miembros del Ejército podría comenzar a implementarse a mediados de septiembre… o antes, si la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos acelera la licencia. Lo que ocurra primero.

¿Cuál vacuna se aplicará al Ejército?

La Sputnik… ahhhh, no, ya en serio. Según el Pentágono, la principal candidata es la vacuna de Pfizer-BioNTech, aunque todavía no es del todo claro que así vaya a ocurrir. De acuerdo con CNN, no es de elegir una vacuna y ya… sino que tiene que ser un “biológico” que cuente con una aprobación total de la FDA.

Si para septiembre, máximo, no hay ninguna vacuna con la aprobación completa, entonces el presidente Biden deberá firmar una exención que establezca que ningún militar tiene derecho a rechazar la vacuna contra el COVID-19.

No es la primera vez que en Estados Unidos se recurre a la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19. Antes de lo anunciado por el Pentágono, el presidente Biden decretó que todos los funcionarios públicos y contratistas federales deben aplicarse el “biológico” contra el SARS-CoV-2.

Dicha medida fue anunciada a finales de julio, cuando la tercera ola de la pandemia apenas comenzaba a asomarse en Estados Unidos… todo “gracias” a los güeyes que, pese a las contundentes pruebas científicas, siguen mostrándose quisquillosos a ser inmunizados.

En el caso de los millones de funcionarios públicos de Estados Unidos, el presidente Biden dio la opción de presentar comprobante de vacunación o mostrar el resultado del examen COVID-19 (negativo, claro). Hasta el momento se desconoce si esto mismo aplicará para los militares.